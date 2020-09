– Målet vårt er en bil til 25.000 dollar

Og veien til denne bilen er brolagt med nye battericeller.

Elon Musk presenterer planen om 25.000-dollarsbilen på scenen. Tesla

Torstein Norum Bugge 23 Sept 2020 10:33

Tesla avslørte natt til onsdag norsk tid at de snart skal ta i bruk en helt ny type battericeller, melder The Verge.

Dette skal i sin tur bane vei for en Tesla-modell som skal koste 25.000 dollar. Eller snaut 235.000 kroner direkte omsatt til vår hjemlige valuta.

Informasjonen ble presentert på Teslas såkalte «Battery Day», som var både et lanseringsarrangement og en generalforsamling utenom det vanlige.

Både entusiaster og deleiere fulgte nemlig selskapets presentasjon enten over nett eller i bilene sine foran Teslas hovedfabrikk i Fremont via «drive in-kino». Grunnen til tiltakene (og kreativiteten) er selvsagt den stadig pågående koronapandemien, og nettbasert titting og bilbasert titting oppfyller selvsagt begge kravet om minst én meters avstand.

Slik møtte Tesla-entusiaster opp for å se på Teslas lansering i Fremont. Tesla

Seks ganger kraftigere batterier

Som nevnt er den underliggende faktoren som muliggjør en såpass billig Tesla-modell den nye batteriteknologien. Batteriene utgjør en stor del av kostnaden i elbiler, og Teslas endringer vil gjøre batteriene både billigere å produsere, kraftigere og øke kapasiteten.

Det nye batteriet. Tesla

Tesla selv sier at de nye batteriene vil kunne holde på opptil seks ganger så mye kraft som deres nåværende batterier, og øke rekkevidden med opptil 16 prosent. En hovedfaktor i de nye batteriene er at Tesla har fjernet en såkalt «tab», og derfor kaller de også disse nye batteriene for «tabless». Dette er enkelt og greit delen som forbinder de nåværende battericellene og drivverket.

Å fjerne denne gjør også at batteristrømmen får en kortere reisevei fra batteri til drivverk, som gjør hele systemet mer strømeffektivt. Ja, også er batteriene enklere og dermed også billigere å produsere.

Dette er også en del av Teslas ambisjon om å flytte batteriproduksjonen til egne fabrikker, slik at de slipper å være avhengig av Panasonic – den nåværende batterileverandøren. Problemer hos Panasonic har tidligere forårsaket forsinkelser i produksjonen hos Tesla, så det er kanskje ikke så rart at selskapet ønsker kontroll over denne delen av produksjonen.

Musk: – Kommer i løpet av tre år

Tverrsnitt av ett av de nye batteriene. Tesla

Hva bilen til 25.000 dollar vil komme til å hete, hvordan den vil se ut eller hvilket segment den vil sikte seg inn mot vet vi ingenting om.

Det eneste vi vet er at Tesla-sjef Elon Musk sier den skal komme i løpet av tre år. Disse tre årene snakket han også om tilbake i 2018, men tilføyer nå at for å muliggjøre en slik bil er de nødt til å få batterikostnadene ned til et tålelig nivå. Musk er kjent for å presentere altfor korte tidsestimater for leveringer, og hans «helt selvkjørende bil» har han snakket om i årevis og sagt «snart er ferdig» i lang tid.

Tesla planlegger også en ny katodefabrikk i USA, som vil bidra i produksjonslinjen til de nye batteriene. Selskapet ønsker også helt fullstendig å eliminere bruken av kobalt i batteriene, ettersom dette mineralet gjerne utvinnes i fattige land med kummerlige arbeidsforhold for gruvearbeiderne. Spesielt har de dårlige arbeidsforholdene i gruver i Kongo har fått internasjonal oppmerksomhet. I stedet vil det øke behovet for nikkel, som de nye batteriene vil bruke mer mer.