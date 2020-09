Nå er det klart for Apple-lansering - Dette tror vi kommer

Her er dingsene vi venter på at Apple skal fornye.

Apple Watch series 5 har samme store skjermstørrelse som series 4 har, men en mer strømsnill skjerm og muligheter for å ha skjermen alltid på var de store nyhetene med siste generasjon. Nå kan det komme en oppdatert utgave, og muligens en billigere versjon også. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 14 Sept 2020 21:30

15. september klokka 19 er det igjen duket for dingsorama fra Apples hovedkvarter i Cupertino i California. Denne gangen er det nær helt sikkert at nye telefoner ikke er en del av moroa, men det kommer likevel til å bli spennende; Apple hinter direkte til at det vil dukke opp en ny klokke, mens det også er et par viktige produkter som det begynner å bli på overtid å bytte ut.

I selve annonseringen av den nye lanseringen brukes ordene «Time Flies», eller «tiden flyr». En Apple-logo som ser litt ut som den er tilpasset til å bli digital urskive for Apple Watch gjør det hele enda litt mer interessant.

Les også Apple inviterer til ny lansering, men det blir neppe en ny iPhone

To år siden stor Watch-oppdatering

Apple Watch fikk en stor oppdatering i series 4-versjonen for et par år siden, da skjermstørrelsen økte kraftig og EKG-funksjon ble lagt til i klokkene. I fjorårets series 5-utgave fikk klokkene forbedret skjerm og mulighet til å vise informasjon hele tiden - og ikke bare når du løftet armen.

Apples hint er ikke de eneste som gjør at vi tenker klokke i denne omgangen:

Ifølge analytiker og ryktemaker Jon Prosser skulle det vært nyheter på vei inn i Apples nettbutikk den 8. september. Men det var dagen invitasjonen dukket opp i innboksen, og vi er ikke helt klare til å påstå at han tok feil ennå. Spesielt ikke siden en av disse nyhetene han antar kommer er Apple Watch og hintene fra selskapet selv antyder så sterkt at dette kan være det som er på vei.

Både Prosser og nettstedet Macworld UK spekulerer i at det også kan være en billigere Apple Watch på vei, med en egen barnemodus for de yngste. I dag finnes det mange rimelige barnesmartklokker der ute, men ingen som har et så gjennomført økosystem rundt seg som det Apple Watch har - de fleste ser ut som billige plastleker, og ingen av dem er egentlig så veldig smarte, utover at de tillater foreldre å spore sine barn med et tastetrykk.

Kommer endelig søvnsporing?

Det spekuleres i flere ulike ting som mulige nyheter for Apple Watch series 6. Både raskere og annerledes innmat og en helt ny og mer strømsnill MicroLED-skjerm sammenliknet med dagens OLED-skjermer nevnes på ryktebørsen.

Men det er to viktige spørsmålstegn som har stått rundt en helsedings som Apple Watch. Klokka kan jo tross alt spore både hjerteproblemer, ringe ambulansen hvis du faller og spore endringer i oksygenopptak når du trener. Så hvorfor varer ikke batteriet lenger, og hvorfor kan den ikke spore søvnkvaliteten din også?

Akkurat dette er egenskaper svært mange av epleklokkas konkurrenter er gode på, men som altså ble etterlatt på bordet da Apple skulle bygge inn helsefunksjoner i Watch.

Ny iPad på vei?

iPad Pro (2020) Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den andre nyheten som spås av Prosser er en ny iPad. Akkurat hva slags iPad det blir snakk om er ikke helt klart, men ifølge Bloomberg-mann og Apple-spekulant, Mark Gurman er det temmelig sannsynlig at det er nettopp klokke og iPad det skal handle om.

9to5Mac melder at det kan være snakk om den nye iPad Air 4-modellen, der selskapet endelig fornyer Air-navnet i iPad-utvalget sitt til å få heldekkende skjerm uten de «gammeldagse» tjukke skjermkantene. Med andre ord er det snakk om et nettbrett som likner mer på dagens iPad Pro uten å få den elleville prisen som begynner på 9800 kroner for 11-tommeren.

I dag er den ordinære iPaden blant de mest prisgunstige produktene i hele Apples dingseutvalg, mens iPad Air 3 fremstår som en mild resirkulering av de første iPad Pro-ene før de ble mer kantete og fikk smalere skjermrammer. Dermed har Apple to mer tradisjonelt utseende iPader i utvalget sitt, tre om du tar med Mini som er litt på siden av dette utvalget. Mens du må opp i påkostet laptop-terreng prismessig for å få noe der skjermen dekker hele forsiden.

iPad Air slik den ser ut i dag minner aller mest om den originale iPad Pro-serien. Det spekuleres i at morgendagens lansering vil vise frem en Air-utgave som har langt mer til felles med de dyreste iPadene enn den rimelige grunnmodellen. Apple

Uvanlig med ulike teknologier i samme Apple-serie

Dette kan altså bli året der iPad Air får en design som minner mer om de dyrere brødrene enn de billigere. Det kan og bety at det er duket for en videre overgang til USB C i Apples utvalg, der det i dag bare er Mac-serien av laptoper og iPad Pro som er utstyrt med denne teknologien. Fra gammelt av er det ulikt Apple å operere med flere ulike teknologier over lengre tid innenfor samme serie. Det vil antakeligvis også bety at den nye iPaden går fra å bruke første generasjon Apple Pencil til generasjon to, ettersom det ikke lenger vil være en Lightning-kontakt å lade den fra i brettet.

Det gjør det veldig lett å lure på om Apple har et solid lager til overs en plass av det originale iPad Pro-chassiset, som også inneholder støtte for trådløs Pencil-lading. Apple har altså tradisjon for å la Pro-egenskaper arves, og for å «gjenbruke» tidligere design - men risikerer Air å havne veldig nærme dagens iPad Pro med først og fremst kameraforskjeller og noe ytelsesforskjell mellom de to seriene?

De moderne Apple TV-boksene, i henholdsvis 4. og 5. generasjon der sistnevnte har 4K-støtte. De er så godt som like for alle praktiske formål utenom oppløsning og HDR-støtte. Men nå begynner også den nyeste av disse å dra på åra. Ole Henrik Johansen, Tek.no

Enda en ting? Eller to?

Det er primært Watch og iPad ryktene handler om denne gangen. Så godt som alle som liker å delta i dette årlige bingoshowet vi kunne døpt «Gjett hva Apple slipper nå!» mener at iPhone 12-serien må vi vente litt på. En gang litt ut i oktober er den sannsynlige slippdatoen for Apples telefoner.

Når det er sagt - det kan jo alltids hende at Apple velger å overraske alle med å vise frem nye iPhoner likevel, men da kommer de altså uansett ikke før i oktober. Det er tross alt en håndfull rykter som mener at «Time flies»-invitasjonen spiller på en «time of flight»-sensor, som kan være ment på en ny iPad, men også nytt iPhone-kamera.

Litt mer sannsynlig, og som har stått på ryktebørsen en god stund, er er Apple TV. Den lille spill- og serieboksen som sist ble oppdatert da den fikk 4K-støtte og fikk oppdatert innmat for tre år siden . Men ting har gått fort med Apple siden. Ikke bare har de lansert spill-så-mye-du-vil-tjenesten Apple Arcade, som har gjort iPader, iPhoner og Apple TV-er til små spillkonsoller uten mikrobetalinger og loot boxer - de har også skrudd hastigheten til 11 på prosessorene sine.

Det merkes at dagens Apple TV 4K er tre år gammel når du prøver å spille de heftigste spilltitlene fra Apple Arcade med høy oppløsning. Opplevelsen er en litt annen og mindre flytende en enn du får på nyeste iPad Pro som må kunne kalles bjørnesterk på nettopp ytelse.

En overgang til nyere prosessorserie er altså sannsynlig, om enn kanskje ikke de råeste inneværende A13-prosessorene - Apple TV har tross alt vært det kanskje aller mest prisgunstige Apple-produktet, gitt at de kan kjøpes fra rundt 1.500 kroner, og gir deg en forholdsvis god mulighet til å delta i store deler av Apples økosystem via storskjermen i stua.

Det går også rykter om at vi vil få se en Apple Airtags - Apples ryktede sporingsbrikke - på lanseringen.

Apple HomePod går det forholdsvis få konkrete rykter om før morgendagens lansering, men en oppdatering av den tre år gamle smarthøyttaleren er på overtid. Niklas Plikk, Tek.no

Noen ryktemakere spekulerer også i at det kan komme en ny smarthøyttaler under HomePod-navnet i løpet av lanseringen. Det blir i så fall en joker vi ikke tør å vedde for hardt på at dukker opp. Men det er riktig at omtrent ingenting har skjedd med denne høyttaleren siden Apple slapp den for snart tre år siden. Også denne kunne nok hatt nytte av mer prosesseringskraft for nye tjenester, i tillegg til at konkurrenter som Sonos, Denon og Google stadig vekk øker utvalget og dominerer markedet for smarthøyttalere.