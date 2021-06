Hevder Apple jobber med ny og enda tynnere MacBook Air

Nye MacBook Air skal komme uten kileformen, men være tynnere og kraftigere enn før, ifølge ryktene. Jon Prosser/RendersbyIan

Stein Jarle Olsen 22 Juni 2021 08:16

Apples MacBook Air kommer til å miste sitt ikoniske kiledesign i neste utgave, ifølge Apple-ryktemakeren Jon Prosser, som pleier å være rimelig treffsikker med sine spådommer. I stedet vil den bli jevnt over tynnere, hevder han.

Også Bloombergs Mark Gurman og analytiker Ming-Chi Kuo , begge velkjente navn innenfor Apple-ryktefaget, har i det siste pekt på at en ny MacBook Air-versjon er på vei. Maskinen skal etter sigende komme i noenlunde det samme fargeutvalget som iMac-maskinene Apple lanserte nylig, ha to USB-C-porter og potensielt komme med en løsning som minner om den tidligere MagSafe-løsningen Apple brukte til lading.

Den hadde en magnetkontakt mot PC-en, slik at ledningen løsnet om du var uheldig og snublet i den, for eksempel - og er noe både vi og mange andre savnet da Apple fjernet den fra maskinene sine i 2017. Prosser sier imidlertid at Magsafe-porten ikke er synlig i de lekkede tegningene han har sett, og at de derfor ikke har tatt dem med i sine tegninger.

Et nytt og langt sprekere fargeutvalg på nye Air, hevder flere. Jon Prosser/RendersbyIan

Ny Apple-brikke

Ellers vil nye Air ifølge ryktemakerne være utstyrt med en direkte oppfølger til Apples M1-brikke. Vi omtalte jo fjorårets MacBook Air-versjon med M1-prosessoren som « årets viktigste bærbare », og skrev at prosessoren var lynrask, effektiv og kjølig. M1-modellen trengte som kjent ingen vifte for å kjøle ned maskinvaren, som også gjør den lydløs.

Den nye prosessoren, potensielt kalt M2, vil ha de samme åtte prosessorkjernene som M1-brikken, men de vil kjøre på høyere frekvens, ifølge ryktemakerne. I tillegg skal antall grafikkjerner økes fra dagens sju og åtte til ni og ti.

Prosser sier at den nedre halvdelen av maskinen på tegningene han har fått laget er mer treffsikker enn den øvre. Jon Prosser/RendersbyIan

Hvite taster og skjermrammer

Tastaturet skal ha noe endret design, ifølge Prosser, med en større rad med funksjonstaster (den øverste raden på tastaturet) og det som kan se ut som en fingeravtrykksleser i hjørnet. Det gjør at pekeplata må krympes noe fra dagens løsning. Tastene har også blitt hvite, ifølge Prossers opplysninger. Også rammene rundt skjermen skal være hvite, hevder han.

Det har også blitt hevdet at Apple kommer til å gå for en mini-LED-skjerm i nye Air, slik de gjorde for den største iPad Pro-modellen i siste oppdatering. Mini-LED-teknologien er fortsatt en LCD-skjerm, men en hvor baklyset er fordelt mye finere enn tidligere og dermed kan justeres mer nøyaktig enn før.

Også beina under maskinen skal være nye. Jon Prosser/RendersbyIan

Vår tester omtalte miniLED-skjermen i iPad Pro på denne måten:

«Det innebærer mulighet for mye bedre lysstyring og kontrast i film og video. Men det betyr også en helt vanvittig lysstyrke på opptil 1000 nits. Selv i et middels belyst rom føles det litt som å jobbe med en arbeidslampe når iPaden står på full guffe. Og strengt tatt er det som regel ikke ønskelig å ha skjermen på full sprut - det blir slitsomt for øynene i lengden.»

Ryktemakerne hevder at nye Air kan lanseres enten mot slutten av dette året eller noe inn i 2022. Nye MacBook Pro-varianter med 14 og 16 tommers skjerm skal også være på vei.