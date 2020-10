Nå kutter Apple prisen på disse produktene

Illustrasjonsbilde. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 14 Okt 2020 13:42

Apple hadde en stor lansering av hele fire nye iPhoner tirsdag kveld, og alt som ble lansert kan du lese mer om her . Én av de største nyhetene var litt merkelig: du vil nå ikke lenger få med ørepropper eller ladekloss i iPhone-pakken.

Og akkurat disse tingene melder nå Macrumors om at Apple tilsynelatende har kuttet prisen på på Apple Store.

Tidligere kostet EarPods med Lightning-plugg 29 dollar i det amerikanske markedet, mens prisen nå er oppgitt til 19 dollar. For ladeklossen gjelder de samme prisene og det samme kuttet.

Når vi nå sjekker Apples norske sider virker det som om kuttet også har blitt effektuert her på berget, for der koster både ladekloss og propper nå 229 kroner. I prissammenligningstjenestene, som jo har noe forsinkelse, er stadig den gamle prisen på 329 kroner listeført.

Ladeklossen er den raske varianten

Apples endring på tilbehørsfronten har blitt møtt med både kritikk og applaudering. Det er jo fint for alle som allerede har både lader og propper, og så sparer man jo miljøet for ekstra plast og utslipp fra produksjon og frakt. Men det er unektelig litt upraktisk for de som nå må kjøpe dette som ekstrautstyr.

Det er imidlertid også en ubenektelig fordel for alle involverte her: ladeklossen som nå har fått prisen senket er betydelig bedre enn den som fulgte med i boksen tidligere.

Den gamle prisen vises fortsatt i prissammenligningstjenestene. Skjermdump

Ladeklossen du nå kan kjøpe til 229 kroner er nemlig hurtigladeren, og leverer 20W effekt. Dermed får du mer for pengene om du må kjøpe lader attåt, og for alle som ønsker seg en Apple-produsert lader til telefonen ble det brått litt rimeligere.

Men kanskje ønsker du ikke egentlig kablet lader overhodet?

En av de største – og også mest uventede – nyhetene Apple viste frem i går var nemlig at baksiden på de nye telefonene er magnetisk. Dermed kan du nå enkelt bare smette på en trådløs lader på baksiden av telefonen, som holder seg selv på plass og lader helt uten noen form for kabel. Det har også lenge versert rykter om at Apple om få år vil lage en telefone helt fullstendig blottet for alle innganger, så dette kan også være starten på en myk overgang til dette.