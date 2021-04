Ble historisk: Den aller første flyvningen på en annen planet

NASA/JPL-Caltech

Vegar Jansen 20 Apr 2021 10:29

NASAs helikopter Ingenuity gjorde i går et forsøk på å lette fra overflaten på vår naboplanet Mars – og testen var tvers gjennom vellykket.

Flyvningen var på ingen måte spektakulær. Den lille farkosten gjorde ikke noe annet enn å stige tre meter rett opp, holde seg der et par øyeblikk, og så lande igjen. Samtidig var det en historisk bragd. Fram til nå har nemlig ingen fløyet noe som helst noe annet sted enn i jordens atmosfære.

Og det virkelig artige er at roveren Perserverence – som Ingenuity har «haiket» med – var der til å bivåne og filme hele opptrinnet. Og det betyr at vi her hjemme kan se det også.

Frem til denne flyvningen var det heller ingen som helt visste om det å fly på Mars faktisk var mulig. Teorien sa ja – da forskerne allerede vet det aller meste om Mars’ atmosfære og tyngdekraft – men så var det dette med praktisk gjennomføring da, som av til kan by på noen overraskelser.

Derfor har også NASA bygd Ingenuity så liten, lett og ukomplisert som mulig. Den har ingen spesielle måleinstrumenter eller oppdrag å utføre. Det eneste målet med å sende dette helikopteret til Mars, var for å faktisk sjekke om teknologien og løsningene fungerer, og at det er mulig å fly der.

Planeten har nemlig en ganske så tynn atmosfære – kun omtrent én prosent sammenlignet med jordas. For å kunne løfte helikopteret fra bakken, må de to karbonfiberrotorene spinne veldig raskt (~2400 RPM), og det hjelper selvfølgelig at helikopteret har en masse på kun 1,8 kg.

Planen er at Ingenuity vil gjennomføre flere flyvninger over et «eksperimentvindu» på 30 dager, og erfaringene fra disse vil hjelpe til med bestemme om NASA – eller andre romfartsorganisasjoner – vil finne det bryet verdt å bygge og sende andre flygende farkoster ved fremtidige Mars-oppdrag.

Nordmann med autopilot

NASA/JPL-Caltech

En artig detalj med denne historiske flyvningen er at nordmannen Håvard Grip er listet som pilot for helikopteret.

Men den solide tidsforskjellen mellom jorda og Mars betyr selvsagt at Ingenuity ikke kan kontrolleres direkte. Gjengen hos NASA har ikke noe annet valg enn å sende kommandoer til helikopteret og krysse fingrene.

Når data og eventuelle bilder kommer tilbake, er det også først flere minutter etter at flyvningen har funnet sted. Så helikopteret er naturligvis utstyrt med både autopilot og andre automatiske systemer som slår inn ved behov.