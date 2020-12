Hyundais Ioniq 5 vil by på både lynrask og toveis lading

Hyundai 45 Concept. Hyundai

Vegar Jansen 11 Des 2020 14:57

Hyundais nye elbil Ioniq 5 skal lanseres i starten av 2021, melder selskapet. Nå har de sluppet nye detaljer. Ioniq 5 skal – altså ifølge Hyundai selv – «hinte om en ny elbilæra», da det er den første dedikerte elbilmodellen i selskapets nye Ioniq-modellportefølje.

Denne vil være bygd på en helt ny elbilplattform kalt Electric-Global Modular Platform, eller bare E-GMP, og kommer altså på banen sammen med Ioniq 5 til neste år.

Hvordan bilen faktisk vil se ut er det nesten ingen som vet, ettersom den lite tilfredsstillende « teaservideoen » Hyundai har valgt å slippe kun viser svarte og hvite streker og prikker – akkompagnert av litt tekst og pianoklimpring.

Det eneste Hyundai opplyser om, er at teksten «Extra Power for Life» peker på at bilen vil ha teknologi som muliggjør toveis lading (V2L), mens «Extra Time for You» skal henvise til bilens lynlademuligheter.

Når det gjelder bilens design, vet vi bare at Ioniq 5 skal være en «familie-SUV» basert på Hyundais «45 Concept». Det er altså denne konseptbilen vi har bilder av. Vi vil tro at Ioniq 5 kommer til å se litt mindre vågal ut.

Etter Ioniq 5 skal det etter planen komme en rekke av dedikerte elbiler. Først Ioniq 6, som blir en sedan, mens Ioniq 7 igjen etter planen vil bli en større SUV.

Elbilplattformen E-GMP

Hyundai

Som vi allerede har vært inne på, vil den kommende Ioniq 5 være bygd på en helt ny elbilplattform: E-GMP. Heldigvis er Hyundai mer sjenerøse med informasjon om plattformen enn selve bilen, så det går jo an å kikke litt nærmere på den for å se hva vi i beste fall kan forvente.

Når det gjelder rekkevidde, mener Hyundai at E-GMP-baserte elbiler vil kunne nå over 500 kilometer (WLTP) på én lading. De har også støtte for lynlading, opp til 80 prosent på under 18 minutter – eller omtrent 100 kilometers ekstra rekkevidde på fem minutter.

Dette vil dog kreve en ladestasjon som kan dytte ut inntil 350 kW. E-GMP har et slikt 800V-system og støtte for lynlading som standard, men skal også kunne benytte seg av de mer vanlige 400V-systemene uten noen form for overgang eller adapter.

Hyundai

Ladesystemet er også toveis, noe som tillater en «vehicle-to-load»-funksjonalitet (V2L). Dette betyr at strøm fra bilens batteri kan drive andre elektriske apparater med vanlig nettspenning (110/220V) – samt brukes til å lade andre elbiler.

Ytelsen skal det heller ikke nødvendigvis være noe å si på, da plattformen inkluderer høyytelsesmodeller som skal kunne akselerere fra 0 til 100 km/t på under 3,5 sekunder, og ha en toppfart på 260 km/t.

Men vi ser vel ikke for oss at Ioniq 5 blir slik en racerbil akkurat.

Hyundai melder ellers om at E-GMP-plattformen gir «økt utviklingsfleksibilitet, fantastiske kjøreytelser, økt rekkevidde, forbedrede sikkerhetsfunksjoner og mye mer interiørplass for både passasjerer og bagasje».

Skal vi ta Hyundai på ordet, er det altså bare å glede seg.