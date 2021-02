LG sier de har laget neste generasjons bilnøkkel

Snart kan alle bilnøkler bli erstattet av mobilen.

Niklas Plikk 25 Jan 2021 11:33

Det kan være noe herk å huske nøklene dine hele tiden. Husnøkkelen kan du glemme hvis du bytter over til en smartlås , men til bilen er det ikke like lett å finne en smart erstatning.

Det jobber imidlertid LG Innotek med – et av mange underselskap til det gigantiske sørkoreanske selskapet LG.

De har vist frem en bitte liten smartmodul til biler, som vil la deg erstatte din tradisjonelle bilnøkkelen med mobilen din.

Ideen er i seg selv ikke helt ny, Apple Car Keys eksisterer for eksempel allerede, men LG mener den nye modulen er såpass mye mer avansert enn tidligere varianter at dette vil være teknologien «alle» vil gå for i årene som kommer.

Gjenkjenner deg når du låser opp bilen

Den nye modulen er omtrent på størrelse med et lite minnekort, og installeres i bilen. Med modulen på plass vil bilnøkkelen kunne erstattes med mobilen din, uten at det skal gå på bekostning av sikkerheten.

Det vil også kunne på by en rekke nye funksjoner. Blant annet ekstremt nøyaktig GPS, tydeligvis fem ganger så nøyaktig som andre lignende moduler, samt muligheten til å låse dører, starte motoren og sjekke kjøredata, rett fra mobilen.

Den lille LG-dingsen skal også ha støtte for flere mobiler, slik at sete, ratt og speil automatisk vil tilpasse seg, alt ettersom hvilken mobil som brukes for å låse opp bilen.

Kan komme neste år

Modulen LG Innotek har utviklet vil ikke være et produkt du kjøper direkte, men heller noe bilprodusenter installerer i bilen før du kjøper den. De ser for seg å lansere brikken globalt, og at den vil fungere for nært sagt alle markeder, ettersom den følger standardene i kontrollorganet Car Connectivity Consortium (CCC). Masseproduksjon vil begynne innen 2022, skal vi tro LG.

Tesla er for øvrig kjent for å ha støtte for mobilnøkkel i lang tid, men det har ikke alltid bare vært en fordel. I 2019 ble flere eiere låst ute fra bilene sine fordi Teslas servere var nede , noe som forhindret bilene fra å verifisere mobilen.