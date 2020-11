Christian var en av de heldige som fikk kjøpt PlayStation 5

Men mange opplevde å miste varen de hadde lagt i handlekurven.

Montasje, PlayStation 5 og Christian Smith Johnsen Niklas Plikk, Tek.no

I dag åpnet salget av PlayStation 5 i Norge, og det gikk til tider hett for seg. Salget ble nemlig utelukkende gjennomført på nett – etter klare anbefalinger av Sony om å ikke gjennomføre salg i butikk.

Elkjøp skulle åpne salget sitt klokken 10, men det gikk ikke helt etter planen , og da de først åpnet slusene var de utsolgt på noen sekunder. En av de få som kom gjennom nåløyet var Christian Smith Johnsen.

– Det stemmer. Jeg var heldig som fikk kjøpt den hos Elkjøp under klokken 10-lanseringen, forteller Johnsen.

Les testen vår av PlayStation 5 »

Christian Smith Johnsen var en av de få som fikk tak i en PlayStation 5 fra Elkjøp. Privat

Ble forsinket

Sammen med rundt 60.000 personer satt Johnsen klar til å kjøpe konsollen da klokken slo 10. Men som Elkjøp selv har bekreftet, skulle det ta lang tid før han omsider fikk muligheten til å kjøpe PS5-en.

– Jeg tror jeg ventet nesten en halvtime før jeg fikk tilgang. Jeg satt konstant og oppdaterte siden før statusen omsider endret seg. I mellomtiden hadde jeg snakket med kundesupport hos Elkjøp, som sa at det var forsinkelser fordi det var så mange inne samtidig, forklarer Johnsen.

Kritisk til gjennomføringen

Selv om Johnsen påpeker at dette på mange måter er et «i-landsproblem», mener han det fortsatt er irriterende og overraskende at en så stor kjede som Elkjøp er mer forberedt på stor pågang. Han har medfølelse for de mange som ikke fikk kjøpt maskinen i dag.

– Man blir jo litt oppgitt av de problemene man opplever i dag. Man skulle jo tro at en så stor aktør som Elkjøp skulle ha lært mer av problemene de hadde under fjorårets Black Friday. Da gikk det jo også helt i stå. Jeg skjønner de mange som nå sitter og er frustrerte, forklarer Johnsen.

Han satt nemlig sammen med en kamerat på telefon da salget startet. Men til forskjell fra Johnsen var ikke kameraten like heldig.

– Det rare var at det virket som jeg fikk et lite forsprang på han på rundt 20 sekunder i køen. På den tiden rakk jeg å fullføre bestillingen og fikk med det et eksemplar. Mens han altså måtte vente, og da han kom til punktet hvor han skulle velge leveringsadresse så hang systemet seg opp. Når det omsider kviknet til igjen var maskinen utilgjengelig, forklarer Johnsen.

Etter hva Tek.no erfarer så er det mange som har delt på denne frustrasjonen i dag. Blant annet har vi hørt fra en leser som satt i kø i over 30 minutter før vedkommende ble satt videre til kassen uten at konsollen lenger var i handlekurven.

Slik så det ut for en annen Tek-leser:

– Dette var andre gang i dag dette skjedde med meg. Jeg kommer inn i køsystemet deres og har i teorien 10 minutter på å fullføre mitt kjøp, men har ingenting i handlekurven for å fullføre kjøpet når det er min tur å betale , og jeg ble kastet tilbake til nettbutikken, skriver Tor Egil Alvær i en e-post til Tek.no.

– Forståelse for at mange er skuffet

Nils Martin Øyo, gamingansvarlig i Elkjøp Norge, sier de har forståelse for at mange er skuffet etter å ikke ha fått kjøpe en spillkonsoll i dag:

Nils Martin Øyo, gamingansvarlig i Elkjøp Norge.

– Vi visste på forhånd at det kom til å være mange ganger flere som ønsket å kjøpe enn det antallet vi hadde tilgjengelig. PS5 er et produkt mange har ventet på i lang tid, og vi har forståelse for at mange av de som ikke fikk handlet er skuffet.

– Systemet fungerte godt, selv med den store pågangen unngikk vi å overselge konsollen slik at alle som fikk kjøpt skal få levert PS5 til avtalt tid før jul.

– Vi har forståelse for at det kan oppleves som urettferdig når man sitter klar fem minutter før, havner i kø og så ender opp uten å få handlet produktet man var ute etter. Med 60.000 kunder inne samtidig som gjør nøyaktig det samme er det snakk om ørsmå marginer om hvem som faktisk havner først i køen.

– Gaming større enn noen gang

Øyo sier de gleder seg til flere konsoller er tilgjengelige:

– Gjennom flere store lanseringer denne høsten har det blitt understreket at gaming er større enn noen gang, med PS5-lanseringen som den definitivt største.

– Vi skulle selvfølgelig ønske vi hadde nok konsoller til alle som ville kjøpe, og gleder oss til tilgjengeligheten tar seg opp.