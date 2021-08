Logitech med nye øretelefoner for kontorbruk

Spesielt designet for videokonferanser på Google Meet, Microsoft Teams og Zoom.

Om du synes store hodetelefoner er for mye på kontoret, så har Logitech nå et alternativ. Logitech

David Johansen Auby 3 Aug 2021 12:01

Gode øretelefoner er én ting, gode og diskré en annen. Å sitte med kjempestore øretelefoner i et videomøte gir kanskje god lyd, men det er ikke i alle sammenhenger at det tar seg så godt ut. Mindre øretelefoner kan på sin side slite med lydkvalitet og mikrofon-bruk. Dette ønsker Logitech å gjøre noe med på sine nye øretelefoner.

Spesialdesignet for kontoret

Logitechs nye øretelefoner, som har fått navnene Zone True Wireless og Zone Wired Earbuds, får begge aktiv støydemping og kraftig mikrofon. Forskjellen på de to modellene er - noe navnene også understreker - at Zone True Wireless er trådløs, mens Zone Wired Earbuds kobles til fysisk. Begge øretelefoner er sertifisert av de største videoplattformene, altså Google Meet, Microsoft Teams og Zoom.

annonse Logitech Zone True Wireless Sjekk prisen

Zone True Wireless-etuiet likner veldig på etuiet til Jaybird Vista 2 - og det er sannsynligvis ikke tilfeldig - Logitech eier Jaybird. Logitech

Batteritid for en arbeidsdag

Forventet batteritid på de trådløse modellene skal i følge Logitech være på 6 timer (med støydemping) og 6,5 timer (uten støydemping). Lyttetiden skal være på henholdsvis 9 og 12 timer. I tillegg kommer modellen med et ladeetui som skal kunne fullade proppene 2,5 ganger. Det skulle vel tilsi total batteritid på rundt 20 timer med samtaler eller nærmere 40 timer med lytting, som er veldig bra.

Det skal også være mulig med hurtiglading der 5 minutters lading gir 1 time og 20 min samtaletid. Øretelefonene støtter for øvrig også trådløs Qi-lading (lader selges separat).

Zone True Wireless får støtte for Bluetooth-versjon 5.0 (dobbelmodus) og skal ha en trådløs rekkevidde på opptil 30 meter (fri sikt). Øretelefonene kan kobles til både datamaskin og telefon samtidig ved bruk av såkalt multipoint-teknologi, og kommer med inkludert USB-mottaker som skal sikre pålitelig trådløs tilkobling. Det er ikke vanlig for true wireless-propper.

Zone Wired Earbuds får på sin side tilkoblingsmuligheter via USB-C, USB-A og 3,5 mm.

De to øretelefonene kommer i salg til høsten og veiledende pris er 3290 kr for Zone True Wireless og 990 kr for Zone Wired Earbuds.

Da vi testet Logitech Zone Wireless-hodetelefonene tidligere i år , noterte vi for øvrig at det var et relativt rimelig alternativ til dyrere kontorhodetelefoner fra konkurrentene, men at batteritiden var litt mager og byggekvaliteten litt så som så.