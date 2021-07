Lanserer app som lar deg betale for elbillading hos flere selskaper

Elbilappen Elton har nå fått støtte for betaling hos både Recharge, Ionity og Kople. Mattis Sandblad, VG

Stein Jarle Olsen 9 Juli 2021 09:42

Denne uken har to nye av de store ladeoperatørene i Norge blitt koblet på VGs elbilapp Elton. Recharge var først ut, Ionity kom inn tidligere denne uken og nå er også Kople på plass.

Elton er dermed etter det vi kjenner til den første appen som tilbyr å betale for lading hos flere operatører, og du trenger ikke medlemskap eller andre apper for å kunne lade. Du kan betale med bankkort eller Vipps, og totalt er flere tusen ladere tilgjengelig.

– I motsetning til de fleste konkurrerende apper, starter vi med at kunden registrerer sin bilmodell. Deretter får de opp konkrete sammenlignbare priser, og forslag til ladestasjoner som passer for akkurat deres bil. Dermed slipper du å få opp ladere som ikke er egnet for bilen du kjører, sier prosjektleder Patrik Eian Fjeldstad.

Vil fortsatt ha kortbetaling

Et flertall i Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget gikk nylig inn for at det må bli mulig å betale med kort direkte på hurtigladere i Norge .

I deres innstilling til Nasjonal transportplan heter det at regjeringen må utarbeide en nasjonal ladestrategi i løpet av 2022, og Elbilforeningen var blant dem som mente det var på høy tid. Nestleder Petter Haugneland i foreningen sier nå at de synes det er flott at norske ladeselskaper begynner å åpne opp sine ladenettverk for andre, slik at vi kan få mer brukervennlige ladeløsninger.

– Vi må bare passe på at det fortsatt blir sunn konkurranse i markedet, slik at vi ikke ender opp med et system der hurtiglading blir uforholdsmessig dyrt. Slik mobilroaming i Europa var før det ble regulert av EU, sier Haugneland.

Han sier Elbilforeningen vil fortsette å jobbe for at det skal være mulig med kontaktløs kortbetaling direkte på hurtigladeren.

– Lading er vel det eneste i hele landet som ikke kan betales direkte med bankkort.

Tror på QR

For å starte lading i Elton scanner du laderens QR-kode eller skriver inn laderens nummer eller ID manuelt. Fjeldstad sier prisene på lading i appen skal være konkurransedyktige, og at man eksempelvis har like priser som Fortum-appen for å lade på Recharge-ladere.

Hos Ionity slipper du faktisk også billigere unna enn du gjør ved vanlig dropin-lading der. Gjennom Elton koster det 6 kroner per kilowattime, mot 8,40 kroner/kWh om du ikke har egen avtale hos Ionity gjennom bilmerket ditt. For disse kan prisene være ned mot 1,60 kr/kWh.

– Det skal være like enkelt som å åpne en sparkesykkel, noe mange er blitt veldig vant med i storbyene om dagen. Vi har stor tro på QR, sier Fjeldstad.

Prosjektleder Patrik Eian Fjeldstad i Elton. Mattis Sandblad, VG

Ruteplanlegger

Betaling for laderne til Recharge er for øvrig tilgjengelig også gjennom appen til parkeringstilbyderen EasyPark. Elbilforeningens ladebrikke og andre liknende RFID-brikker kan også gi tilgang til mange operatører, men der må du inn hos hver enkelt av dem og opprette en konto på forhånd. En del bilmerker har også egne ladeløsninger som omfatter flere operatører.

I tillegg til betalingsløsningen inneholder Elton-appen også en ruteplanlegger som dekker hele Europa. Når du har lagt inn biltypen din vil den ta i betraktning både temperatur, kjøreforhold og andre faktorer for å beregne hvor du kan eller bør lade. Appen vil også beregne om det kan være mer lønnsomt å lade to kortere ganger i stedet for en lang.

Kommersielle samarbeid

Ladekartet inneholder også operatører som ikke har integrert betaling i appen, og ambisjonen er å få inn betalingsløsning for enda flere operatører etter hvert.

– Tjener VG penger på dette?

– Ruteplanleggeren og ladekartet i appen er en nøytral og upartisk forbrukertjeneste. Ladetjenesten i appen inneholder kommersielle samarbeid. Vi har mange spennende planer for appen fremover, og vi tror det kan være mulig å tilby nyttige tjenester for brukerne som også kan være kommersielt attraktive, sier Fjeldstad.

For ordens skyld: Elton er altså utviklet av VG Lab, som er eid av VG. VG eier også Tek.no.