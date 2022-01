Nyhet Roborock S7 MaxV Ultra

Avslørte ny robotstøvsuger som kan «alt»

Roborocks nyeste tømmer, renser og fyller på vann i tanken automatisk.

S7 MaxV Ultra har en helt ny type dokkingstasjon som fyller på vanntanken og renser moppen automatisk.

Vi har testet robotstøvsugere i årevis, og senest i høst kåret vi Roborock S7 til den beste på markedet. Vi mente den kunne nesten alt, og ble imponert over både funksjonalitet og rengjøringsresultater.

Men før vi så vidt har rukket å pakke ned alle robotstøvsugerne fra samletesten, har det kinesiske selskapet allerede dratt sløret av en ny toppmodell: Roborock S7 MaxV Ultra.

Og denne ... Vel, den har faktisk alt. Og litt mer.

Støvsuger, mopper, tømmer, renser og fyller

Det er lenge siden robotstøvsugere bare kunne støvsuge gulvet. De mest avanserte modellene har frem til nå kunnet moppe gulvet ditt i tillegg, og ved hjelp av kamera i front har de også kunnet unngå ting på gulvet, slik som løse ledninger, sko, sandaler og «uhell» hunden din kan ha hatt.

I vår siste test av robotstøvsugere hadde også de fleste modellene dokkingstasjoner som automatisk tømte robotstøvsugerne for støv da de var ferdige med rengjøringsøkten.

Roborock S7 MaxV Ultra tar alt det vi likte med «vanlige» S7, og legger til et par ting vi hadde ønsket oss, og et par ting vi ikke engang visste at vi ønsket.

Her er forbedringene fra S7:

Kamera i front, for å unngå hindringer (Dette manglet faktisk S7, og var vårt største ankepunkt med hele maskinen)

Dokkingstasjon som automatisk fyller på vann i robotstøvsugeren, for mopping

Dokkingstasjon som automatisk vasker og renser moppen

Kartlegger hjemmet, og gjenkjenner møbeltyper og gulvtyper. Det gjør at du kan si «rengjør rundt sengen», så vet den hvor den skal

Mer enn doblet sugekraft (5100 pa)

Roborock S7 MaxV Ultra annonse Sjekk prisen

Mange forbedringer, stiv pris

Kameraet i front hadde vi som sagt allerede satt på ønskelisten for oppfølgeren til S7, og vi regnet nesten med at det ville være på plass i en oppfølger.

Men en såpass avansert dokkingstasjon, bare én generasjon etter at de slapp sin første dokkingstasjon, hadde vi ikke ventet. At den vil by på automatisk fylling av vanntanken i robotstøvsugeren, og faktisk vasker moppen, hadde vi heller ikke ventet.

Hvor godt dette faktisk fungerer i praksis får vi vente og se, men på papiret virker det i hvert fall lovende.

Det samme gjelder doblingen av sugekraft, for mer effektiv rengjøring. S7-en gjorde det allerede suverent i våre rengjøringstester, også på tepper, så dette var egentlig ikke et stort savn i vår bok. Men mer kraft sier man jo aldri nei til, spesielt ikke hvis man har et hjem fyllt med vanskelige dyrehår.

Roborock S7 MaxV Ultra ser ut til å komme i salg i andre kvartal i år, og kommer i tre ulike varianter:

Roborock S7 MaxV Ultra (med den nye dokkingstasjonen) – 1399 euro (norsk pris ikke kjent)

Roborock S7 MaxV Plus (med fjorårets dokkingstasjon) – ukjent pris

Roborock S7 MaxV (bare robotstøvsugeren) – 799 euro (norsk pris ikke kjent)

Vi vil naturligvis ta inn robotstøvsugeren til test så fort vi har anledning.