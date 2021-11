Nå blir det enklere å finne Netflix-musikken på Spotify

Får egen «hub» for originalmusikk.

I en pressemelding fra tirsdag annonserte Spotify at Netflix ville få en helt ny «hub» på Spotify, hvor brukere skal få en unik lydstrømmeopplevelse med ekstramateriale fra- og om sine favoritt-serier.

Dette vil trolig komme til å glede mange, all den tid Spotify bemerket seg at det kun to uker etter Squid Game-lanseringen hadde blitt laget hele 22 500 unike spillelister relatert til serien.

I denne huben vil brukere ha tilgang til spillelister for serier som La Casa de Papel (Money Heist), Bridgerton, og On My Block. Samt offisielle kjenningsmelodier fra populære serier som Squid Game, Bruised, og Cowboy Bebop. I tillegg tilgjengeliggjøres podkaster spesifikt relatert til ulike serier, som The Crown: The Official Podcast, Okay, Now Listen og Netflix Is A Daily Joke.

Podkaster og quiz

Samarbeidet mellom de to gigantene stopper ikke der, og de vil i tillegg avduke det de beskriver som en bedret albumopplevelse av westernfilmen The Harder They Fall. Man vil få et innblikk i skapelsen av filmens lydspor, ledet av Jay-Z, og eksklusive lydspor fra artister som Kid Cudi, Koffee og Ms. Lauryn Hill.

De vil også gi deg mer La Casa De Papel-materiale, med en egen quiz som skal matche deg med en av karakterene i serien.

I egen pressemelding skriver de at gratisversjon-brukere og Premium-brukere i USA, Canada, Australia, New Zealand, Storbritannia, Irland og India har fått tilgang til dette Spotify-innholdet, og skal kunne søke opp «Netflix» på Spotify for å finne det.

Norge nevnes ikke, men vi har likevel lokalisert huben, som da altså ikke ligger under Netflix’ verifiserte bruker, men her.