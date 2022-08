Nye bilder og scener er lekket av relansering av Last of Us

Kun to uker før spillet blir tilgjengelig

En rekke nye scener og bilder fra den oppussede PlayStation 5-versjonen av Last of Us ble lekket av spillutviklerne Naughty Dog. Lekkasjene viser at flere av karakterene har fått betydelige oppgraderinger, spillmekanikken er blitt videreutviklet fra Last of Us II, og avslutningen byr på et gjensyn med en karakter vi først ble kjent med i Last of Us 2.

Men er dette viktig nok for å betale 800 kroner for en ny versjon av det samme spillet?

Akkurat det lar seg vanskelig svare bestemt på, men det vi kan si er at vi absolutt er kjempespent på de Last of Us’ nye kvaliteter.

SPOILER: Les videre på eget ansvar hvis du ikke har spilt noen av spillene.

Nye grafiske detaljer og en endret avslutning

Last of Us ble opprinnelig laget eksklusivt for PlayStation 3 i 2013. Siden den gang har spillet rukket å få kultstatus, og i 2020 kom den etterlengtede oppfølgeren. I både Last of Us 1 og 2 må hovedkarakterene manøvrere seg gjennom et post-apokalyptisk USA, mellom zombier, banditter og mennesker man aldri vet om man egentlig kan stole på eller ei.

Selv om Last of Us’ hovedfortelling i all hovedsak vil bli lik med nylanseringen, er det noen trekk som likevel blir forandret. Blant annet vil karakterene få merkbart flere detaljer, og tydeligere ansiktsmimikk.

Karakteren Tess skal angivelig også se radikalt annerledes ut ettersom hun skal være bygget ut i fra en ny modell, skriver Appuals.

Oppgraderingene av grafiske detaljer, vil også gjøre at spillets avslutning blir noe korrigert, eller nærmere bestemt så vil den relanserte Last of Us være mer i tråd med historien oppfølgeren spinner videre på.

I den ikoniske avslutningen til Last of Us skyter spilleren en lege, som i originalspillet virker til dels ubetydelig. Men denne legen møter vi igjen i karakteren Abbys minner om sin nå avdøde far «Jerry» i Last of Us 2, og han viser seg å være en av hovedfortellingens viktigste sidekarakterer.

Legen i det oppgraderte spillet vil følgelig bli mer gjenkjennelig som Jerry, slik vi kjenner ham fra Last of Us 2, skriver Appuals.

Spillmekanikk videreutviklet fra LoU2

Skjermbilde fra YouTube-video

Kanskje det mest interessante med den nye versjonen av Last of Us er endringene som er gjort med spillmekanikken. I praksis vil det kunne gi en annerledes opplevelse av spillet.

For det første vil det være flere objekter spilleren kan interagere med i PlayStation 5-utgaven. Ting som enten kan knuses, knekkes, skytes, eksploderes og så videre. Det forteller spilldirektør, Matthew Gallant, i en YouTube-video.

I likhet med Last of Us 2 vil også zombier og banditter være hakket mer intelligente enn i det opprinnelige spillet. Naughty Dog har bygget videre på AI-teknologien fra Last of Us 2, som blant annet inkluderer sofistikerte systemer for hvordan NPC-ene («non-player character»/ ikke-spillende karakterer) forstår hvor de spillende karakterene til enhver tid befinner seg.

En annen AI-oppgradering er hvordan vennene dine beveger seg sammen med deg. Fremfor å bli stående i plasseringer som under «normale omstendigheter» ville avslørt deres posisjon, vil de nå oppfatte hvilke hjørner som eksponerer dem for banditter, og således gjøre snikingen mer troverdig.

Oppgraderingen av Last of Us vil også inkludere flere innstillinger som ihuga spillere har etterspurt. Et av disse er «permadeath»-modus, som betyr at hvis du dør så slettes all spillprogresjon og du må starte helt på nytt. Utviklerne har også inkludert et speedometer, slik at spillere som er opptatt av å spille gjennom spillet fortest mulig enkelt kan følge progresjonen.

For mange svaksynte er det også en annen etterlengtet funksjon som kommer på plass, nemlig muligheten for lydbeskrivelser i filmklippene underveis i spillet.

Det oppgraderte spillet blir tilgjengelig 2. september i år.