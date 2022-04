Netflix åpner for to tomler opp

Til innholdet du ikke bare liker, men elsker.

Slik ser det ut hvis du elsker Ryan Reynolds på Netflix. Slik store deler av internett hevder at du burde.

Netflix har lenge vært kjent for å tilby en veldig algoritmestyrt og personlig tilpasset seeropplevelse. Hva du får presentert på din Netflix-forside kan avhenge av hva du har sett før, hvilke sjangre du har vist interesse for og hva slags demografi du tilhører. Hva du klart uttrykker at du liker er naturligvis også en del av det, og så langt har du kunnet gi en tommel opp til det du liker aller best.

Nå jekker serietjenesten opp muligheten til å like innhold, og går fra bare én tommel til hele to tomler opp.

– Liker du det eller elsker du det?

I en pressemelding sier de det slik:

– Liker du noe, eller elsker du det? Hvis du elsker det vil du fortelle familie, venner og kolleger om det. Du vil pepre sosiale medier med det. Og du vil ha mer av det med det samme.

Måten du forteller det til Netflix skal nå fremover kunne bli ved bruk av to tomler opp. Løsningen rulles ut alle plasser Netflix har apper, enten det er på mobilen, TV-en eller på bokser som Apple TV og liknende.

80 prosent av Netflix-titting er algoritmestyrt

For et par år siden ble det kjent at hele 80 prosent av det serverte Netflix-innholdet var basert på personlige anbefalinger fra «algoritmen» - altså det store regnestykket som mates med seervanene dine og forsøker å finne ut hva du kanskje vil se på neste gang.

Netflix har puslet med denne måten å anbefale innhold på i mer enn 20 år. I bloggen Towards Data Science, som tar for seg statistikkbruk, algoritmer og kunstig intelligens, skriver de at tjenesten først begynte å anbefale filmer basert på interesser i år 2000 - den gang var de en postbasert tjeneste som sendte ut DVD-er.

Betalte millioner for forbedringer

I 2006 lanserte de Netflix-utfordringen, som gikk ut på at personer eller lag som klarte å øke treffsikkerheten til anbefalingsalgoritmen med 10 prosent eller mer i løpet av et år kunne vinne en million dollar.

Blant egenskapene som bidrar til anbefalinger er om sjangeren er riktig, om du har sett på tittelen tidligere eller om noe trender akkurat nå. Deretter forsøkes du servert innhold som «likner på» annet innhold, og hele veien foregår det såkalt A/B-testing, der tjenesten prøver seg på å vise deg innhold for å se om det fenger.

Hvis noe ikke fenger blir det, og innhold som likner, vektet litt ned neste gang. Hvis det fenger blir det vektet opp. Den helautomatiserte utgaven av tomler opp og ned, om du vil - og i praksis det du hjelper Netflix og din egen titteopplevelse litt med ved å manuelt si om du liker noe eller ei.

Algoritmene styrer hva vi ser

Anbefalingsalgoritmer har blitt en enorm del av måten vi bruker nettet på. Youtube, Facebook og TikTok er andre plasser som har blitt kjent, om ikke beryktet, for måten algoritmene virker.

Siden målet for nettjenester flest er å ha engasjerte, aktive brukere som også kan se på annonser eller betale for innhold, styrer algoritmene generelt i retning høyere engasjement og brukermedvirkning. Det kan skje ved å styre deg mot en serie du kan tenkes å ville bruke titalls timer på, eller en Facebook-post det er sannsynlig at du vil kommentere med engang du ser den.

Interessant nok handler nettopp en av Netflix’ største suksesser om akkurat dette. The Social Dilemma var dokumentaren som viste hvordan algoritmene serverer oss akkurat det vi vil ha, og dermed holder oss foran skjermen i time etter time - og ikke nødvendigvis gjør livene våre bedre i prosessen.

For mange av dokumentarens seere var det nok «trending»-delen av Netflix-algoritmen som foreslo nettopp den.