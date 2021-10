Volvo og Polestar får oppdatering som skal gi bedre rekkevidde og hurtiglading

Volvo XC40 Recharge får i disse dager en ny oppdatering som introduserer forvarming av batteriet for hurtiglading. Også Polestar 2 får oppdateringen.

En ny programvareoppdatering til Volvo XC40 Recharge og Polestar 2 kommer nå med en funksjon som potensielt kan øke ladeytelsen til bilene.

Bilene vil nemlig automatisk sette i gang med forvarming av batteriet når du legger inn en hurtigladestasjon som destinasjon i Google Maps på infotainmentsystemet.

Dette er en funksjon vi kjenner blant annet fra Tesla, som der kalles «On-Route Battery Warmup». Der hevdet Tesla at ladetiden på superladere i gjennomsnitt skulle gå ned med 25 prosent som følge av pretempereringen av batteriet.

Slik ser den nye Range Assistant-appen i Volvo XC40.

Rekkeviddeassistent

Den nye oppdateringen til Volvo og Polestar legger også til en ny app i infotainmentsystemet kalt Range Assistant. Denne slippes foreløpig i betaversjon, og skal gi føreren bedre oversikt over hva som bruker strøm og hva man kan gjøre for å sørge for best mulig rekkevidde.

Appen inneholder også en egen «range optimiser»-funksjon som blant annet tar kontroll over klimaanlegget for å sørge for best mulig rekkevidde. Volvo sier de vil fortsette å oppdatere appen fremover, blant annet med enkle anbefalinger om hvordan man kan justere kjørestilen sin for å få mest mulig rekkevidde.

Uavhengig av appen skal man også kunne forvente små forbedringer i rekkevidde takket være bedre batteristyring og regenereringsytelse, ifølge Volvo.

Appen i Polestar 2.

Bedre forvarming- og i app

«Videre har man forbedret forvarmingen av batteriet, noe som først ble introdusert tidlig 2021. Batteriet blir automatisk forvarmet etter forhåndsbestemte tider, for å sikre gunstig batteritemperatur i henhold til avreise-tidspunkt. Dette kan nå konfigureres i Polestar-appen», opplyser Polestar i sin pressemelding.

Dette gjelder også for Volvo, opplyser kommunikasjonssjef Erik Trosby i Volvo Car Norway. Han sier han foreløpig ikke har noe estimat på hvor mye det vil ha å si for hurtigladeytelsen eller rekkevidde, men at han må komme tilbake til det etter å ha snakket med fabrikken.

Utrullingen av oppdateringen skal skje umiddelbart, og vil skje gradvis. Alle modeller vil være oppdatert før utgangen av oktober, opplyser Volvo.

Kommende C40 Recharge vil ha oppdateringen installert ved levering.