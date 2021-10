Google Chrome med hasteoppdatering

Kritiske sikkerhetshull kan ha blitt misbrukt.

I en bloggpost skriver Google Chrome at de har fikset et kritisk sikkerhetshull, og at de ruller ut en ny sikkerhetsoppdatering for alle brukere.

Dette er ifølge BleepingComputer den femtende såkalte «nulldags-sårbarheten» i år, altså et sikkerhetshull som utvikler først har blitt gjort kjent med etter at det har vært åpent for andre over tid.

Google Chrome skriver at sikkerhetsoppdateringen vil bli tilgjengelig for alle i løpet av de kommende dagene/ ukene. Følg derfor med på om du får beskjed om å oppdatere.

Oppdater på egenhånd

Hvis Chrome ikke oppdateres automatisk kan du også gå inn og gjøre dette selv.

Trykk først på de tre prikkene øverst til høyre i Chrome-vinduet, gå til innstillinger og deretter velg «Om Google Chrome».

Den skal da begynne å oppdatere seg selv, slik den gjorde da vi oppdaget at en av våre maskiner ikke hadde den siste Chrome-oppdateringen:

Den siste versjonen skal hete Chrome 95.0.4638.69, hvis dette ikke er den utgaven du har er det på tide å oppdatere.