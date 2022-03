Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samsung har avduket hele Neo QLED-familien

Prisene er klare.

Vegar Jansen

Samsung har allerede vist fram sin nye OLED-TV – selskapets aller første av den sorten – samt 2022-modellen av The Frame, toppmodellen Neo QLED Q900B og et par andre modeller.

Men det herrens år 2022 byr heldigvis på mer enn dette for deg som er interessert i levende bilder og ikke ønsker å tømme lommeboken helt. Nå har nemlig Samsung også dratt sløret av resten av årets modeller i Neo QLED-familien – både med 8K- og 4K-oppløsning.

8K-gjengen: QN900B, QN800B og QN700B

Moroa starter på toppen med QN900B, der 85-tommeren har fått en pris på rolige hundre tusen norske kroner. Hvis det høres litt voldsomt ut for finansene dine, vit at den også finnes i utgaver på 75 og 65 tommer. Sistnevnte koster rundt halvparten av det du må ut med for den største.

Det som visstnok skal gjøre QN900B-modellen bedre enn de andre 8K-utgavene er i hovedsak bedre HDR-lysstyrke, samt mer trøkk i lyden med et 90 watts 6.2.4-kanals lydsystem som også byr på «Object Tracking Sound Pro» (OTS Pro) – et system som skal sørge for at lydeffekter og stemmer følger det som skjer rundt omkring på skjermen.

Til sammenligning har mellombror QN800B og lillebror QN700B «bare» henholdsvis 70 watt/ OTS+ og 60 watt/OTS Lite. Hvor mye forskjellen kan merkes i praksis er et annet spørsmål vi ikke kan svare på her og nå.

QN700B har også fått «Lite»-utgaven av billedprosessoren som driver det hele, mens de to storebrødrene har den vanlige «Neural Quantum Processor 8K».

Ellers kan det være greit å få med seg at den rimeligste modellen av disse er QN700Bs 55-tommer, med en listepris på 28.000 kroner. Her kan du også gå ti og tyve tommer opp i størrelse, som tilsvarer omtrent like mange tusen kroner opp i pris.

QN800B finnes på sin side i tre størrelser: 85, 75 og 65 tommer. Prisene er satt til henholdsvis omtrent 80.000, 57.000 og 42.000 kroner.

4K-modellene: QN95B, QN90B og QN85B

Jo da, Samsung stiller med nye 4K-modeller i år også. Øverst på den haugen har vi QN95B, som blir å få i fire størrelser fra 85 til 55 tommer. Førstnevnte har fått en veiledende pris på 65.000 kroner, mens 55-tommeren skal koste 27.000 kroner.

Til sammenligning har vi også lillebrødrene QN90B og QN85B. Disses 55-tommere skal visstnok ha en pris på rundt henholdsvis 20 og 19 tusenlapper.

For enda mindre TV-er må du se til QN90B-modellen, som også har størrelser på 50 og 43 tommer. Ellers er det 55, 65, 75 og 85 tommer som gjelder her.

Forskjellen på de tre modellene ligger til dels i prosessoren, til dels i HDR-lysstyrke og til dels i lyden. Toppmodellen QN95B er den eneste som har fått den nye «Neural Quantum Processor», som skal ha 20 nevralnettverk som kan hjelpe til med å analysere innhold for å få det beste bildet. Forgjengeren «Neo Quantum Processor» skal visstnok «bare» ha 16 slike.

Videre er QN95B og QN90B listet til å ha HDR 2000, mens QN85B har fått HDR 1500. Minstebror har også den laveste varianten av «Object Tracking Sound» (OTS) mens de to andre har fått pluss-utgaven (OTS+).

Merk for øvrig at noen av spesifikasjonene kan forandre seg når modellene krymper ned mot de aller minste tommene.

Foruten dette finnes det visse forskjeller i utseende og utstyrsnivå, men dette – og hva som er de faktiske forskjeller i lyd og bilde – vil det være greit å ta nærmere for seg når vi begynner å få noen av disse TV-ene inn for test.

Bedre til spilling

Vi må likevel få nevne én nyhet Samsung mener gjelder for hele 2022-linjen, nemlig spesifikasjoner og egenskaper som er lagd for å gi «den ultimate spillopplevelsen».

Dette inkluderer opptil fire HDMI 2.1-porter og noe de kaller «Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz gaming» (jo, det er sant), for ikke å glemme «Super Ultrawide GameView».

Poenget her er uansett å gjøre gaming til en enklere og bedre opplevelse for de som liker å bruke TV-en til slikt – og med moderne konsoller er ikke det noe problem.

Samsung legger også til at de skal komme med en «eksklusiv lineup for gaming» i nær fremtid, da med TV-er på 43 og 50 tommer.

