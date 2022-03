Kjøpte nye AirPods Pro, fikk «COVID-19s AirPods Pro»

AirPods Pro-øreproppene Espen Furdal Eriksen kjøpte, kom ut av esken som COVID-19s AirPods Pro. Proppene er ikke brukt, forsikrer Elkjøp, som sier flere kunder har meldt om det samme.

Forrige uke kjøpte Elkjøp-kunde Espen Furdal Eriksen seg splitter nye AirPods Pro. Men tross at boksen den kom i var forseglet, så ga proppene inntrykk av å ha blitt brukt tidligere.

De hadde nemlig allerede blitt gitt kallenavnet «COVID-19s AirPods Pro».

Normalt sett skal man få opp produktnavnet på nye AirPods når man kobler dem til første gang. Deretter kan man manuelt gå inn og gi AirPodsene et eget kallenavn, og standardforslaget er for eksempel «Espens AirPods Pro».

Da Eriksen ferske øreplugger viste seg å allerede ha blitt gitt et nytt kallenavn, stilte han naturlig nok å spørsmål ved hva i alle dager som hadde skjedd.

– Er dette et PR-stunt fra Apple sin side, var det første Eriksen tenkte.

Elkjøp-kunde Espen Furdal Eriksen

Men Eriksens kollega hadde ikke samme opplevelse, da han dagen i forveien hadde kjøpt nøyaktig samme typen AirPods Pro fra en annen forhandler. Istedenfor hadde han fått Apples standardnavn for AirPods, slik man kan forvente.

Dermed var veien kort til den foreløpige konklusjonen at han måtte ha kjøpt brukte AirPods Pro fra Elkjøp. Vi har jo tidligere brakt historien om Elisabeth, som fikk et tidligere brukt par med Bose-hodetelefoner hos Elkjøp, selv om de ble solgt som nye.

Elkjøp avkrefter salg av brukte AirPods Pro

Pressesjef for Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly, sier dette virker veldig rart, ettersom kjeden ikke videreselger brukte Airpods av hygienehensyn.

Kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly

– Her må vi beklage til kunden vår, som fikk opplevelsen av å ha pakket opp brukte AirPods, noe vi syns var rart, da vi ikke tar imot in-ear hodetelefoner i retur av hygieniske årsaker, og derfor heller ikke selger brukte Airpods, skriver hun på e-post, og bekrefter samtidig at de har forsøkt å finne ut av hva som har skjedd her.

Den aktuelle butikken hvor Eriksen kjøpe AirPodsene kunne bekrefte at de hadde solgt et forseglet eksemplar, og at eksemplaret solgt ikke skal være tidligere brukt.

– Vi har uansett forståelse for at vår kunde opplevde dette som merkelig, det samme gjorde vi, skriver Schøyen Bergly, og inviterer samtidig kunden tilbake til kundeservice for å bytte produkt.

Slik var proppene navngitt da Eriksen tok dem ut av esken og koblet til iPhonen sin.

Ikke et enkelttilfelle

Det har også vist seg at Eriksens historie ikke er et enkelttilfelle.

– Vi har avdekket et mindre antall lignende saker hvor dette har skjedd. Vi ser nå nærmere på dette og er i kontakt med Apple, opplyser Schøyen Bergly.

Apple har foreløpig kun bekreftet at de undersøker saken, men at de ikke enda vet hva som har skjedd. Videre skriver de på e-post til Tek at de ikke selger produkter som er returnert.

Ble bedt om å «google» seg til svaret

Da Eriksen henvendte seg til kundeservice fikk han også bekreftet fra dem at dette var en feil som lå hos Apple. I tillegg uttalte de, ifølge Eriksen, at dette er noe som skal ha skjedd mange andre. Og at han «bare kunne google» seg frem til den informasjonen.

– Jeg googlet det tidligere i dag uten hell. Men orket ikke å krangle noe på det. Han vet sikkert bedre enn meg, skriver Eriksen på e-post.

– Dersom våre kolleger på kundesenteret vårt har bedt våre kunder om å google etter informasjon, har vi forståelse for at dette ble oppfattet som ikke godt nok og den tilbakemeldingen tar vi med oss videre internt, sier Schøyen Bergly.