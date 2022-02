Microsoft vil trolig bruke flere måter å oppdatere Windows på

Kan valgfrie «Experience Packs» være en god løsning?

Windows-oppdateringer har stort sett vært store filer fylt med fikser og feilrettinger. Med de siste Windows-versjonene har vi av og til fått ny funksjonalitet også, men der tar ting stadig lengre tid.

For selv om Windows Insider-gjengen – det er de folkene som liker å teste ut uferdige konsepter og det aller siste før alle andre – ofte får prøve forskjellige nyheter, har Microsoft nå egentlig sagt at de kun vil ha én stor oppdatering i året. Både for Windows 10 og Windows 11.

Dette er en fordel for de mange forretningskundene som vil ha et så stabilt og forutsigbart operativsystem som mulig. Men for andre virker det nok altfor lenge å vente.

Så i siste blogginnlegg for Windows Insider røper Microsoft at de i større grad vil levere oppdateringer gjennom såkalte «Experience Packs» eller «opplevelsespakker». Disse pakkene vil komme på toppen av vanlige builds, altså fulle Windows 11-utgaver, men slike opplevelsepakker vil sikte seg inn mot spesielle områder av OS-et og kan være valgfrie nedlastinger.

Frem til nå er det i hovedsak Insider-testere som har fått bruke denne «pakkeløsningen», men ifølge ZDNet er nå planen å benytte seg av Experience Packs til å kunne dytte ut ny, men også valgfri funksjonalitet før en eventuell årlig storoppdatering.

Oppdateringer gjennom disse «opplevelsespakkene» er grovt sett delt inn i tre typer: feature, online og web.

Feature ser ut til å være relativt brede oppdateringer, men som likevel er fristilt fra mye av operativsystemet. Et eksempel er oppdatering eller forbedring av interne Windows-programmer. Slike feature-pakker skal leveres gjennom Windows Update, og kan altså komme utenom en hovedoppdatering.

Online fungerer strengt tatt på samme måte, men er i større grad spisset mot en bestemt funksjon eller opplevelse – og er trolig ment å integrere informasjon som ellers finnes på nettet et sted. Et eksempel her skal være å hente informasjon fra Microsoft-kontoen direkte i Windows’ kontoinnstillinger. Per i dag må man vanligvis logge seg inn hos Microsoft via nettleseren for å hente opp denne infoen.

Web er – igjen ifølge ZDNet – funksjonalitet som hentes gjennom Microsoft Store og ikke Windows Update. Widgets skal være et eksempel på denne typen Windows-oppdateringer.

For å tilfredsstille de mange forskjellige kundene kan kanskje dette være veien å gå. De som vil vente på den årlige storoppdateringen kan holde seg unna de forskjellige «opplevelsespakkene» som slippes underveis, mens de som gjerne ser hyppigere oppdateringer står fritt til å laste ned pakker med ny funksjonalitet de kunne tenke seg å prøve.

