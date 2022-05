Får mer hestekrefter enn først antatt

Ford med gladmelding til alle kommende pickup-eiere.

Ford bekrefter nå at pickupen Ford F-150 Lightning vil bli levert mer hestekrefter enn først antatt, melder blant annet The Verge.

Ford F-150 er verdens mest solgte bil over flere år. Nyheten om at den skulle komme i elektrisk utgave ble såpass godt tatt imot, at Ford så seg nødt til å stenge muligheten for å forhåndsbestille allerede i desember 2021.

Alle utgavene blir kraftigere

De første ferdigproduserte utgavene av den elektriske versjonen er nå i ferd med å bli sendt ut til de som var tidligst ute med å forhåndsbestille.

Ved lansering opplyste Ford at versjonen med standardbatteriet ville få 426 hestekrefter. Men det viser seg nå at du kan forvente 452 hestekrefter av denne modellen ifølge bilgiganten.

Det samme gjelder for versjonen med større batteripakke, der det i utgangspunktet ble oppgitt 563 hester, mens Ford med fasit i hånd nå kan si at den vil ligge på 580 hestekrefter.

Det betyr at begge de elektriske modellene henger godt med selv de kraftigste versjonene med forbrenningsmotor, der for eksempel en V8 turbodiesel yter 475 hestekrefter.

Elektrisk Silverado blir en av konkurrentene til F-150 Lightning

Blir flere elektrisk pickuper å velge i – i alle fall for amerikanerne

Ford er ikke alene om etter hvert å tilby elektriske pickuper. Selv om selskapet per i dag kun tilbyr F-150 Lightning til det amerikanske markedet.

Blant annet har Tesla høstet mye interesse for sin kommende Cybertruck, selv om det virker å være litt som gjenstår av finpuss før den blir å se langs veien. For selv om ble vist frem for første gang i 2019, er den fortsatt ikke helt ferdigstilt.

En annen konkurrent som allerede er i gang med å levere ut biler er Rivian, et merke som Ford hadde et utviklingssamarbeid med før de valgte å trekke seg ut av.

Heller ikke GM ligger på latsiden hva gjelder elektriske pickuper, hvor de var tidlig ute med å vekke Hummer-navnet til liv igjen i elektrisk drakt. Og i kjent stil er den stor og ruvende, og kan blant annet friste med over 1000 hestekrefter.

Også Ford argeste konkurrent på nettopp pickuper, Chevrolet (GM), lanserte en elektrisk utgave av Silverado i forbindelse med årets CES-messe i Las Vegas. Dog er denne ikke ventet å nå markedet før i 2024.

Forrige helg kunne vi også se et kinesisk alternativ på norsk jord i form av en Maxus T90 – selv om også denne modellen ikke er helt ferdig utviklet ennå.

(Kilde: The Verge)

