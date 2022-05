Tesla Model S og X skal endelig ha fått sving på midtdisplayet

Model S’ og X’ interiør kommer nå med «yoke»-ratt og et 17-tommers midtdisplay som visstnok kan svinges.

Det er ikke uvanlig at en del bilmodeller – og kanskje fra Tesla spesielt – får visse oppgraderinger underveis i livsløpet. Nå ser det ut til at det store midtdisplayet på nye biler av Tesla Model S og Model X har fått en ny funksjon, nemlig at det ved hjelp av en liten motor kan svinges fra side til side.

Dette ser vi i hvert fall tydelig på en Twitter-video fra Larry Li:

(Merk for øvrig at den automatiske «frunken» i videoen ikke er standardutstyr fra Tesla, men Lis egenutviklede løsning.)

Ved kunne svinge displayet mer i retning av fører- eller passasjersetet vil den selvsagt være enklere å se og styre for den som enn skulle befinne seg i disse posisjonene. Det kan være spesielt praktisk dersom man skal være dedikert kartleser eller har lyst til å få noe bedre synsvinkel hvis man spiller litt på ladestasjonen.

En forventet nyhet

Selve svingefunksjonen har visst vært på trappene en stund – den skal visstnok ha blitt annonsert på Teslas nettsider i fjor, for deretter å plutselig ha blitt fjernet uten videre seremoni.

I tillegg viser det seg at mange av delene for svingefunksjonen har vært på plass en stund, men selve motoren har manglet. Sånn sett er det ikke merkelig at det også finnes tredjeparts løsninger som gjør noe av det samme.

Men nå ser det altså ut at Tesla også har fått på plass motoren og lagt til styring av skjermen i sitt operativsystem, som gjør at du altså kan svinge den til høyre eller venstre eller tilbake ved hjelp av noen enkle trykk.

Hvorvidt motoren eventuelt kan ettermonteres på litt eldre S- og X-modeller er ikke åpenbart. Tesla nevner for øvrig ikke funksjonen på sine norske nettsider – der står det stadig vekk at displayet er vinklet mot venstre - og de nye versjonene av Model S og X er uansett ikke i salg i Norge på nåværende tidspunkt.

