Apple rydder opp i «meldingsspam» fra Android-brukere

Ingen enkel «tommel opp» enda om Android-eiere med Googles meldingsapp reagerer på meldinger fra iPhone-brukere med emojier. Men fra høsten kommer støtte for emojireaksjoner mellom endelig på plass mellom de to meldingssystemene.

Anders Brattensborg Smedsrud

Om du som iMessage-bruker har tekstet med flere med en Android-telefon samtidig, altså en gruppechat, har du kanskje lagt merke til at du av og til får beskjed om at en av mottagerne har «likt» eller «satt et hjerte» ved meldingen din, der den også gjentas i sin helhet. Dette er en veldig lite intuitiv måte å fortelle deg at en av personene du snakker med har «reagert» på meldingen din, for eksempel ved å trykke «tommel opp» på den.

Om flere Android-brukere liker meldingen din, blir resultatet at du som iMessage-bruker spammes ned av tekstmeldinger hver gang noen reagerer på meldingen din med en emoji.

Dette mens avsenderen forventer at du bare ser en liten boble med «tommel opp»-emoji vokse ut av meldingen din.

Snakk om forskjell. En telefon som vibreres i senk av like meldinger, heller enn en forsiktig «tommel opp»-reaksjon.

Gladnyheten er at når iOS 16 lanseres til høsten vil endelig Apple ha ryddet opp, slik at reaksjoner fra de som bruker Googles Android-meldingsapp vises som en faktisk «miniemoji» på meldingen din heller enn å resultere i et lass av forklarende tekst.

Det er for øvrig bare noen uker siden Google rullet ut en oppdatering som fikset det samme problemet når iMessage-brukere reagerte med emojier på Android-meldinger. Det har altså vært knute på tråden begge veier.

Slik så det ut da en iMessage-bruker «likte» en melding fra en Android-bruker tidligere i år. Google har allerede fikset dette. Nå er det Apples tur til å fikse reaksjoner som reiser motsatt vei, fra Android til Apples iMessage.

Pass opp for misforståelser

Når begge parter har sine fikser for skikkelige «emoji-reaksjoner» på plass innen høsten, gjelder det likevel å holde tungen rett i munnen når du tekster med folk fra «den andre leieren».

iPhone-brukere må for eksempel være klare over at «hjerte»-reaksjonen eller «utropstegn»-reaksjonen deres vil dukke opp som henholdsvis «smilende ansikt med hjerteøyne» og «ansikt med åpen munn» for Android-brukere. Her ligger dermed veien åpen for flere misforståelser i tiden som kommer.

Et godt råd vil altså være å ikke sende hjertereaksjon til noen i sorg dersom de har en Android-mobil.

Forklaringen på alle disse forviklingene er at løsningene på flere utfordringer er «hacket til» av Google etter at de ikke har klart å overtale Apple til å bruke den mer standardiserte RCS-protokollen som de selv gjør for overføring av meldinger for Android.

Apple bruker sine egen iMessage-protokoll når to Apple-enheter kommuniserer med hverandre, og faller tilbake til den gamle SMS-protokollen om en av enhetene ikke er deres egne. Det er altså i praksis en SMS, ofte med svært lite informasjon, Googles meldinger-app må tolke og gjøre om til en passende reaksjon.

