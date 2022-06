Microsoft: Slik skal Windows bli bedre for gaming

Med en spillstrømmetjeneste som Game Pass kan du for eksempel spille Halo på en enkel Windows-bærbar.

På den relativt korte tiden siden lansering forteller Microsoft at spillstrømmetjenesten deres, Xbox Cloud Gaming, har over 350 spill og har vært testet av over 10 millioner spillere.

Nå avslører Microsoft at Edge-nettleseren oppdateres med nye funksjoner som skal gjøre skyspilling bedre og lettere å komme i gang med.

Også Windows 10 og 11 blir snart bedre for gamere, lover de.

Edge blir en «gamingnettleser»

Edge får sin helt egen «gaming»-fane, med linker direkte til Xbox-skyspillene dine om du har et Game Pass-abonnement, spillnyheter, guider, relevante spillstrømmer og resultater fra aktuelle spillturneringer. Denne fanen kan personliggjøres av deg.

Viktigere er det kanskje at nettleseren får bygget inn noe Microsoft kaller «clarity boost». Dette er en teknikk som skal gjøre spillene du strømmer via skyen klarere og skarpere.

En ny «effektivitetsmodus» skal dessuten sørge for å opprettholde god ytelse i spill du spiller lokalt mens du har nettleseren oppe. Nettleseren skal automatisk redusere ressursbruken når den merker at du åpner et spill, slik at du kanskje slipper du å lukke den helt for å få maks spillytelse.

Bedre spillytelse i Windows 10 og 11

Også Windows 10 og 11 får flere nyheter som kommer gamere til gode den neste tiden.

En av dem er en ny funksjon som lover mye lavere forsinkelse, auto HDR-kalibrering og variabel oppdateringshastighet (VRR) for spill når du kjører dem i et vindu fremfor fullskjerm. Å kjøre spill i fullskjerm har i alle fall til nå vært det overlegent beste alternativet om du vil ha best ytelse og støtte for HDR- og VRR, men med flere og flere som tar i bruk flere skjermer og «multitasker» vil unektelig spilling i vindu ha noe for seg, da det er lettere å hoppe inn og ut av det. Snart kan du altså gjøre det uten å gå glipp av så mange funksjoner eller ytelse.

Windows får en egen app for HDR-kalibrering som skal gjøre det lettere å forbedre farger og dynamikk når du spiller på en HDR-skjerm.

I tillegg får Windows snart en egen Game Pass-«widget», eller «miniprogram» på norsk, som lar deg bla gjennom nye spill og hoppe raskt inn i de siste du spilte.

For enda raskere tilgang til spill, være seg fra Game Pass via Xbox-appen til PC eller kjente «launchere» som Steam, skal du også få opp en ny meny ved å trykke på Xbox-knappen på en spillkontroller. Tanken er å gjøre det mulig å komme i gang med spillingen, eller bytte spill, uten å måtte slippe kontrolleren og åpne dem med mus og tastatur, som du kanskje ikke har rett foran deg.

Det høres jo ganske genialt ut enten du sitter ved kontorpulten eller med beina på bordet foran TV-en.

