Allente lanserer ny TV-boks

Men mangler en rekke funksjoner fra lansering.

Allente 1 er TV-distributøren Allentes nye boks. Men fra start er det mye funksjonalitet som mangler.

TV-distributøren Allente (tidligere Canal Digital/Viasat) lanserer en ny TV-boks i Norge, kalt Allente 1.

Sammenliknet med den tidligere OnePlace-boksen skal den nye være halvparten så stor, men blant annet ha kraftigere prosessor og dobbelt så mye minne (2 GB). Det skal etter sigende gjøre den både raskere og mer stabil, «både når det kommer til navigering, kanalbytte og generell ytelse».

Boksen måler bare 14,5 x 14,5 x 3 cm, som betyr at den er noe bredere og dypere, men en halv centimeter lavere enn for eksempel en Apple TV 4K.

I likhet med på OnePlace er det Android TV som er operativsystemet i bunn, og Allente 1 støtter naturligvis både 4K-oppløsning og HDR. Alle vanlige Google-tjenester er også på plass, som muligheten til å installere apper og spill fra Google Play, enkel «casting» av innhold med Chromecast og stemmestyring med Google Assistent.

Både boksen og fjernkontrollen har fått Bluetooth 5, og også Wi-Fi 6 er på plass.

Lanseres uten flere funksjoner, blant annet Netflix og spoling

I motsetning til på Oneplace finnes det ingen mulighet til å sette inn en vanlig harddisk i Allente 1, men du skal etter hvert kunne gjøre opptak direkte på boksen ved hjelp av en ekstern harddisk, ifølge Allentes svenske nettsider - som påpeker at det er en del funksjoner ved boksen man kanskje forventer som foreløpig ikke er på plass.

I tillegg til opptak, pausing og spoling gjelder det muligheten til å bruke boksen kun via parabol. På nåværende tidspunkt krever den internett-tilkobling for å fungere. Google-assistenten er også begrenset, og antallet kommandoer er «under oppbygging». Den har ikke støtte for tekst-tv, og kanskje viktigst for mange: Netflix-appen er ikke tilgjengelig. Det går heller ikke an å se Netflix via Chromecast på Allente 1 foreløpig.

Netflix manglet for øvrig også på Oneplace ved lansering, men ble senere lagt til.

– Utover dette pågår et løpende arbeid med å identifisere og rette opp bugger, samt å fortsette utviklingen av boksen generelt, skriver Allente.

Selskapet hevder at det i løpet av året skal «legges til tjenester i boksen som tar sikte på å gjøre tv-opplevelsen enda bedre», men foreløpig er det kun opptaksfunksjonen som er lovet at vil se dagens lys i løpet av våren 2022. Resten er foreløpig ikke tidsdefinert.

Allente 1 koster 2136 kroner, og skal være tilgjengelig for bestilling nå. Det er for øvrig cirka 500 kroner mer enn den koster i Sverige.