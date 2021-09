Tesla avslutter verveprogrammet sitt

Gir ikke lenger bort bonuser hvis man verver enn venn.

Tesla Model Y er selskapets nyeste bil, og ble Norges mest solgte bil i august.

Tesla har offisielt avsluttet verveprogrammet sitt. Programmet lot Teslaeiere verve venner til å kjøpe en Tesla, hvor begge endte opp med en bonus.

Ettersom Tesla har brukt uhyre lite penger på tradisjonell markedsføring, har de i stedet lent seg på verveprogrammet for å bygge opp etterspørsel rundt bilene sine.

I begynnelsen da de bare var et lite oppstartsselskap med én modell i salg, ga det nok mer mening enn i dag, med fire populære modeller og enorme salgstall her i Norge.

Kunne få en Tesla Roadster via verving

Belønningene for å verve nye eiere har variert drastisk i løpet av årene, og Tesla har gradvis gjort det mindre lukrativt. I flere år kunne man få gratis superlading på livstid, hvor det gradvis bare ble seks måneder, før de justerte det ned ytterligere i 2019 til å bare inkluderte 1500 gratis kilometer for begge parter.

Tesla har også gitt bort både en Model S og X til den norske Tesla-entusiasten Bjørn Nyland som en del av vervekampanjen sin. Det toppet seg imidlertid da selskapet lovet en gratis Tesla Roadster til alle som klarte å verve 50 nye Teslaeiere. Over 80 personer verden over skal ha klart dette ifølge Electrek, og det var nok dette som virkelig fikk Tesla til å innse at de trolig ikke trenger såpass lukrative vervekampanjer for å selge bilene sine lenger.

Tesla Roadster er for øvrig ikke ventet på veiene før 2023.

Det var alle Roadsterne, og de lave marginene knyttet til Model 3-produksjonen, som fikk Tesla til å midlertidig kutte verveprogrammet sitt i 2019. De endret seg imidlertid raskt, og endret belønningen til å bare gi 1500 kilometer superlading. Det er dette som har vært gjeldende frem til nå.

Avsluttet fra og med 18. september

På Teslas nettsider kan man nå lese at alle kjøp gjort etter 18. september 2021 ikke lenger vil gi noen form for ekstra belønning. Kjøp gjort før dette vil imidlertid fortsatt gi vervebonuser til de innvolverte.

I USA, hvor Tesla selger solcellepaneler, vil de fortsette å tilby vervebonuser for solcelleinstallasjoner. Her i Norge er det imidlertid, for nå, slutt på alle vervebonuser fra Tesla.