Hevder Facebook jobber med å lage sin egen valuta

Går under navnet «Zuck Bucks».

Selskapet til Meta-sjef Mark Zuckerberg jobber ifølge Financial Times med en egen valuta for sine plattformer. Internt går den under navnet Zuck Bucks.

Facebook og Instagrams eierselskap Meta jobber med å utvikle en slags virtuell myntenhet, skriver Financial Times.

Myntenheten, som blant ansatte skal gå under navnet «Zuck Bucks» etter grunnlegger og toppsjef Mark Zuckerberg, skal sannsynligvis ikke være en kryptovaluta. I stedet vil den være en slags valuta man kan bruke på selskapets nettsteder og apper, litt som Robux-valutaen i populære Roblox, ifølge Financial Times.

Meta har tidligere vært involvert i utviklingen av en ny type kryptovaluta kalt Diem, men etter mye motstand både fra amerikanske og europeiske myndigheter skal Diem-organisasjonen etter sigende ha lagt ned arbeidet og solgt andelene sine til kryptobanken Silvergate i januar.

NFT-er på Facebook og Instagram

Meta jobber også med å innføre posting og deling av såkalte NFT-er (non-fungible tokens, i praksis digitale kunstverk/eiendeler som bare eksisterer i én utgave) på Facebook, og ifølge Financial Times planlegger selskapet å lansere en pilot for dette i mai. Zuckerberg har også nylig sagt at NFT-er er på vei til Instagram.

I tillegg utforsker selskapet å lansere noen form for belønninger for eksempel for «meningsfylte bidrag i Facebook-grupper», og muligens også vanlige finanstjenester som å tilby lån til små bedrifter, melder Financial Times.

Facebook sier til The Verge at de ikke har noen oppdateringer å dele.

– Vi vurderer kontinuerlig nye produktinnovasjoner for folk, selskaper og innholdsprodusenter. Som selskap er vi fokusert på å bygge for metaverset, og det inkluderer hvo betaling og finansielle tjenester kan se ut, sier talsperson Lauren Dickson til nettstedet.

Se for øvrig videoen under for en litt mer inngående forklaring på hva NFT-er er:

