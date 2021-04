Hevder iPad og MacBook forsinkes av brikkemangel

Hele elektronikkbransjen sliter med dårlig tilgang på komponenter.

Mangel på komponenter kan etter sigende gi forsinkelser og lavere produksjon av iPad og MacBook i år. Hele elektronikkbransjen er påvirket. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 8 Apr 2021 13:04

Produksjonen av noen MacBook- og iPad-modeller er forsinket på grunn av den globale komponentmangelen, melder Nikkei Asia . De siterer anonyme kilder med kjennskap til Apples produksjon.

Det skal blant annet dreie seg om skjermer og skjermdrivere til iPad, ifølge nettstedet. Mangelen skal ha gjort at Apple har utsatt en del ordrer fra første til andre halvår, og Nikkei påpeker at komponentkrisen nå har vokst seg så stor at selv ikke Apple er i stand til å stå imot. Med sin størrelse har Apple vanligvis en voldsom evne til både å forhandle om kapasitet og å få nye produsenter og leverandører opp og gå.

Så langt skal ikke mangelen ha påvirket iPhone-produksjonen, men kilder sier til Nikkei at situasjonen er ganske «tight» også der. Apple har ikke ønsket å kommentere påstandene.

– Vi ser virkelig ikke noen ende på denne mangelen, og ting kan bli enda verre når man ser fremover mot slutten av juni-kvartalet. Noen mindre aktører kan gå tom for en del kritiske enheter for å bygge produktene sine og må skalere tilbake produksjonen, sier Wallace Gou, sjef i Silicon Motion, en minneprodusent som leverer til blant annet Samsung og Western Digital, til Nikkei.

Tomt for skjermbrikker

Også Samsung har tilkjennegjort at komponentmangelen kan bli et problem for dem, spesielt i perioden april-juni. Toppsjef Koh Dong-jin sa i mars at de gjorde sitt beste for å øke produksjonen av mobiltelefoner med bøyelige skjermer, men at tilgangen på skjermene var et problem.

Bloomberg skrev nylig om at en av komponentene som byr på problemer er brikkene som driver skjermene - en komponent som vanligvis ikke koster mer enn en knapp tier, men som likevel er essensiell fordi det er brikken som sørger for at du får et bilde på skjermen.

– Jeg har aldri sett noe som dette i de 20 årene siden selskapet vårt ble grunnlagt. Alle bruksområder er i mangel av brikker, sier Jordan Wu, sjef for skjermdriverleverandøren Himax Technologies, til Bloomberg. Mangelen skal blant annet ha ført til at prisene for LCD-paneler til TV har økt betraktelig.

Tilgangen på bøyelige skjermer er en flaskehals, ifølge Samsung. Her Galaxy Z Fold2. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Trodde på nedgang, i stedet handlet vi som aldri før

Også komponenter til bil er påvirket, med det resultat at produsenter som Ford, Nissan og Volkswagen har tatt ned produksjonen i år.

Grunnen til mangelen skal delvis være at coronaviruset stengte fabrikker som produserte brikkene, og delvis at man anslo at pandemien ville føre til at folk ikke brukte penger på samme måte som før og derfor tok ned produksjonen.

I stedet handlet folk teknologi som aldri før fra hjemmekontorer og lockdown. Et ønske om å unngå kollektivtrafikk førte også til stor etterspørsel etter nye biler, og etter sykler, spesielt elsykler, slik vi tidligere har omtalt .

– De kjøpte bedre PC-er og større skjermer så de kunne jobbe hjemmefra. De skaffet nye PC-er til barna for hjemmeskole. De snappet opp 4K-TV-er, spillkonsollere, melkeskummere, airfryere og blendere for å gjøre karantenelivet mer levelig. Pandemien ble til en forlenget Black Friday-handlefest, beskriver Bloomberg .