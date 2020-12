Toyota varsler at de kommer med elbil

En el-SUV i RAV4-klassen.

Toyota varsler en splitter ny elbil i løpet av de kommende månedene. Foreløpig er dette det eneste vi har fått se. Toyota

Stein Jarle Olsen 8 Des 2020 08:31

Toyota har vært blant bilprodusentene som har holdt igjen lengst med elbilsatsing, men i fjor varslet de at de ville fremskynde elbilplanene sine med fem år, og nå er den første bilen like rundt hjørnet.

Selskapet varsler nemlig at de vil vise frem sin første elbil i løpet av de kommende månedene, og at det vil være en mellomstor SUV. Den skal være omtrent på størrelse med RAV4, som er rundt 4,6 meter lang, men sannsynligvis med kortere overheng og større akselavstand.

Det bringer den i tilfelle rett inn i konkurransen med Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-e og Nissans kommende Ariya, blant annet.

Den nye e-TNGA-plattformen vil ha noen faste elementer, og så vil resten i praksis være modulært. Det åpner blant annet for biler med ulike batteristørrelser. Toyota

Fleksibel plattform

Bilen vil produseres på en ny elbilversjon av Toyotas TNGA-plattform kalt e-TNGA, som de har utviklet sammen med Subaru. Her er hovedprinsippet at enkelte deler vil være faste, mens andre varierer, og skal åpne for biler med ulike bredder, lengder, akselavstander og høyder.

Plattformen har støtte for både for-, bak- og firehjulsdrift og med ulike batteristørrelser og motorvarianter, og totalt jobber Toyota med seks elbiler, fortalte de på et arrangement forrige uke - noen alene og noen sammen med partnere.

I fjor fortalte de eksempelvis om samarbeid med Subaru og Daihatsu om elbiler. Der viste de frem de seks variasjonene de så for seg: En kompaktbil, en crossover, en SUV, en sedan og en minivan i mellomklassen, i tillegg til en større SUV. De hevder også å skulle kunne lansere en masseprodusert elbil med faststoffbatterier i løpet av første halvdel av 2020-tallet.

Slik skisserte Toyota i fjor elbilsatsingen sin. Toyota

Fra tidligere har de lansert en elektrisk versjon av C-HR, men den er kun i salg i Kina , og Toyota-eide Lexus har elbilen UX300e. Toyota har dessuten hydrogenbilen Mirai.

Den nye elbilen skal være nærmest ferdigutviklet og er nå i ferd med å bli gjort klar for produksjon, ifølge Toyota. Den skal produseres på selskapet nullutslippsfabrikk i Japan.