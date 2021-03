Elon Musk avslører hva som gikk galt

Den siste SpaceX-ladingen gikk ikke helt smertefritt.

SpaceX

Ole Henrik Johansen 11 Mar 2021 12:28

SpaceX fikk problemer under testen av Starship SN10 – serial number 10 – etter at raketten først så ut til å klart landingen. Kort tid etter at den traff bakken, og ble stående, gikk den likevel i luften.

Nå har Elon Musk kommet med en forklaring via Twitter på hva som trolig gjorde at raketten eksploderte.

Holdt 36 km/t da den traff bakken

Ifølge Musk så ligger trolig feilen i at motoren(e) ikke fungerte optimalt på grunn av en lekkasje, og at raketten hadde en hastighet på 10 meter i sekundet, eller 36 kilometer i timen, da den traff bakken. Det ublide møte førte til at landingsbeinene og deler av skjørtet på raketten fikk seg en kraftig smell.

Videoen viser at raketten kommer tilbake mot jorden, og at motorene som skal bremse landingen ser ut til å fungere. Noe som det altså viser seg at de ikke gjorde helt optimalt. Likevel landet raketten og ble stående en liten stund før den ender opp i et flammehav, og farkosten slynges opp i luften.

Skal frakte folk og utstyr til andre planeter

Tanken bak systemet til SpaceX er at raketten skal gjenbrukes ved at deler av den skal kunne lande tilbake på jorda etter oppskytning. Selskapet har allerede klart å fullføre dette med sin Falcon-serie, som ble et imponerende skue da alt klaffet som det skulle – og Musk fikk sendt en Tesla Roadster ut i verdensrommet.

Nå er det altså Starship-rakettene som skal finslipes for å kunne gjenbrukes på den samme måten som Falcon-raketten.

Starship er en gigantisk farkost som med tiden skal frakte folk og utstyr ut i verdensrommet. Hvor den har en lastekapasitet opp mot 100 meteriske tonn.

De første stoppene er ment å være månen og mars.

(Kilde: Twitter )