Endelig er Razers lille monstermaskin i salg

I hvert fall nesten.

Razer

Vegar Jansen 3 Mar 2021 19:00

Det har åpenbart tatt sin tid å få Razer Tomahawk Gaming Desktop ut på markedet, for det er over ett år siden vi først kunne se den lille men sterke spillmaskinen utstilt på CES-messa i Las Vegas.

Men nå har den altså endelig funnet veien til selskapets nettbutikk. I det minste i teorien. For mens den nevnte utstillingsmodellen hadde et Nvidia GeForce RTX 2080 på innsiden, har Razer nå utstyrt PC-en med et GeForce RTX 3080 Founder's Edition.

Som du kanskje kan gjette deg til, gjør dette sitt med både prislappen og tilgjengeligheten. Siste generasjon grafikkort har vært i kontinuerlig underskudd fra de kom på markedet i fjor, og skulle du være så heldig å få tak i et eksemplar, er det nok ikke til lanseringspris .

Razer

Derfor har også Razers lille gaming-maskin fått en prislapp på svimlende 3400 euro, altså omtrent 35.000 norske kroner. Sånn sett er det kanskje like greit at den heller ikke er tilgjengelig.

Uheldigvis hjelper det ikke nevneverdig om du bestemmer deg for at det skal fungere fint med det gamle grafikkortet ditt heller. Prisen synker riktignok til 2600 euro, men det er stadig skyhøyt for de aller fleste. Og tilgjengeligheten er stadig helt i det blå.

Intel NUC inside

Razer

Så hva får du altså for dine sårt oppsparte midler med dette produktet? Vel, du får et metallkabinett på ikke mer enn ti liter, som også har Razers Chroma-lyssystem integrert. Av komponenter må vi nevne 16 GB DDR-minne, en M.2-SSD på 512 GB, en 2 TB harddisk og strømforsyning på 750 watt.

Ellers baserer Razers løsning seg på å bruke en NUC-modul fra Intel, der prosessordelen er en Core i9–9980HK . Niende generasjon Core er jo ikke aller siste skrik fra Intel, men selve modulen er kun ett år gammel. Denne har for øvrig en veiledende pris på drøyt 1500 dollar, så der vet vi hvor brorparten av pengene blir av.

Men bevares, denne NUC-modulen er oppegående på mange måter, med Wi-Fi 6, Bluetooth 5, to Thunderbolt 3-porter og to LAN-porter. Det er også plass til å utvide med ytterligere lagring.

Razer Tomahawk Gaming Desktop er langt unna å være for alle. Rent økonomisk vil det betale seg bedre å gå for en tradisjonell stasjonær PC som tar mer plass. For den som heller tenker mer på stil og ynde enn det finansielle, vil vi likevel tippe Razers nye kreasjon vil kunne friste.

Hvis den i det hele tatt hadde vært tilgjengelig, da. Men det kommer seg forhåpentligvis etter hvert.