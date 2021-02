Nå blir YouTube tryggere for barn og ungdom

Blir lettere for foreldre å slippe de større barna løs på YouTube.

Anders Brattensborg Smedsrud 25 Feb 2021 12:13

Det har etter hvert kommet flere tjenester som gjør det tryggere å levere over nettbrettet når de minste trenger underholdning en stund.

Her har blant annet YouTube Kids vært et godt alternativ, blottet for vold, sex og skremmende innhold. Denne løsningen og andre barneapper fungerer imidlertid bare for de minste. Større barn og ungdom havner raskt i en skvis mellom trygg barneunderholdning og møtet med innholdet på «voksen»-YouTube som enda ikke er passende underholdning for alle.

I et nytt blogginnlegg presenterer YouTube en ny løsning for foreldre som ikke ønsker at ungdommen deres skal få helt fritt spillerom på tjenesten enda, men likevel kunne følge flere populære kanaler, vloggere og «letsplayere» som produserer trygt innhold for deres aldersgruppe.

Slik skal de nye valgene se ut for voksne som setter opp YouTube-konto for barn. Google.

Foreldre kan velge mellom tre aldersgrupper

Løsningen er et nytt verktøy som lar voksne registrere egne kontoer for større barn og ungdommer. Kontoen kan settes opp med en av tre valg for innhold: «Utforsk», «Utforsk mer» eller «Det meste på YouTube».

Utforsk er for barn som akkurat har blitt for store for innholdet på YouTube Kids, og åpner for videoer som regnes som trygge for aldersgruppen over 9 år. Her skriver YouTube at man vil finne både «vlogs», spillvideoer, opplæringsvideoer, musikklipp, nyheter og læringsinhold.

Utforsk mer skal vise frem de samme kategoriene som er åpne gjennom «Utforsk»-valget, men spe på med innhold som egner seg for ungdom over 13 år samt direktestrømmer fra disse kategoriene.

Det meste av YouTube skal gi tilgang på alle videoer tjenesten tilbyr åpent, altså med unntak av voksent innhold som i dag krever innlogging med konto som er registrert på personer over 18 år. Blant det som ikke vil være tilgjengelig her er videoer med vulgært språk, vold, nakenhet eller seksualisert undertone, farlige aktiviteter og innhold som viser bruk av skadelige stoffer.

Blokkerer in app-kjøp

Både kommentarfunksjoner og in app-betalinger vil også kunne deaktiveres av foreldre.

YouTube skriver at en kombinasjon av maskinlæring, brukerrapportering og egne ansatte moderatorer skal sørge for å gjøre bruken av tjenesten med de nye aldersvalgene trygge, men de er åpne for at feil også vil forekomme.

De nye aldersvalgene skal rulles ut til brukere av YouTube over de neste månedene. Foreldre må selv aktivt aktivere funksjonen for barns kontoer når den blir tilgjengelig.