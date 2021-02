Ikea halverer klikk og hent-prisen

Gjør det litt lettere å handle i stengte varehus.

Ikeas varehus på Furuset og Slependen har nå halvert prisen på klikk og hent-bestillinger - ned fra 199 til 99 kroner. Mattis Sandblad, VG

Finn Jarle Kvalheim 11 Feb 2021 15:00

Kjøttbolle- og møbelgiganten Ikea har de siste dagene fått en del kritikk for å være dyrest i klassen på såkalte «klikk og hent»-bestillinger - altså nettbestillinger utlevert utenfor varehus. Det er spesielt aktuelt i disse dager, etter at virustiltak har tvunget mange store kjøpesenter og varehus til å stenge. Mange av de største kjedene og butikkene har respondert ved å tilby gratis utlevering utenfor butikken - det har ikke svenskene.

Hos Ikea har det frem til i dag kostet 199 kroner å få utlevert varer plukket av butikkens ansatte. Men i natt oppdaterte nettbutikken prisene sine, og da ble klikk og hent-prisen satt til 99 kroner for to av selskapets varehus rundt Oslo - Furuset og Slependen.

Oppdatert, 18.15: Ikea melder at også selskapets varehus i Bergen har senket prisen på klikk og hent. Der har den gått ned til 49 kroner. De forteller samtidig at dette varer så lenge som varehusene er stengt. På spørsmål om årsaken til ulike priser i Oslo og Bergen svarer Siv Egger Westin i Ikea Norge:

– Det er ulike lokale forhold, og dermed også ulik pris.

Kun på Furuset og Slependen

– Det stemmer at vi har satt ned prisen til 99,- når man bestiller klikk og hent hos IKEA Slependen og Furuset. Vi forstår at det er frustrerende for kundene å ikke kunne handle som vanlig i varehuset akkurat nå, derfor har vi satt ned prisen, forklarer kommunikasjonsrådgiver Siv Egger Westin i Ikea Norge.

Prisene andre steder i landet, som i Trondheim, Bergen eller Kristiansand er altså uendret.

Gratis hos de fleste andre

De aller fleste andre kjeder har enten alltid hatt en gratis klikk og hent-tjeneste, eller gjort den gratis i forbindelse med viruskrisen. De som hadde gratis tjeneste fra før, for eksempel Elkjøp og Power, har gjerne supplert med andre løsninger, som enda kortere responstid eller drive through-ordninger.

Handler du på Clas Ohlson koster det ingenting å få varen levert til et punkt utenfor butikken, og om du er dekket av områder som Kolonial.no leverer til kan du også kjøpe mus, tastatur og elektrisk tannbørste sammen med dagens dose ost, frukt og brød.

Ikea: – Ingen tjenester er bakt inn i prisen

Til Dinside forklarte Ikea for noen dager siden at prisene for varene er så lave fordi de ikke inkluderer noe annet enn å faktisk produsere varene.

- I Ikea jobber vi hardt for å kunne tilby de laveste prisene i alle markedene vi er til stede i. For å klare dette jobber vi etter en prisingsmodell der ingen tjenester er bakt inn i selve produktprisen. Ikeas versjon av Klikk og hent innebærer at vi plukker varene for kunder og leverer de ut til bilen deres uten at de trenger å gå inn i varehuset, forklarte PR-sjef Gudrun K. Lægreid i Ikea til nettstedet, og hevdet at strategien var annerledes enn for andre butikker.

Men også store varehus som Bauhaus som både er kjent for enormt utvalg, og neppe har de høyeste prisene, har tilbudt tjenesten gratis både før og etter at varehus har måttet stenge som følge av pandemien.

Mange ulike leveringsalternativ

Ikea har ellers et vell av leveringsløsninger ved siden av klikk og hent, og kan sende småvarer i posten for rundt 50 kroner, til døren for fra 160 kroner - eller ved ekspressfrakt for større ting - fra 600 kroner. Denne typen tjenester tar også konkurrenter flest seg betalt for, men de innebærer altså vesentlig lenger ventetid enn den halvtimen klikk og hent vanligvis tar.

Oppdatert 11. februar 18:15: Artikkelen er oppdatert etter å ha fått svar på oppfølgingsspørsmål om andre varehus og varighet fra Ikea.