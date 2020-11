Snapchat lanserer TikTok-konkurrent

Skal dele ut en million dollar om dagen til populære innholdsskapere.

Snapchat lanserer Spotlight, en egen fane i appen som minner veldig om TikToks konsept. Snap/montasje

Snapchat lanserer Spotlight, en egen avdeling i appen hvor de mest underholdende vertikale videosnuttene fra brukerne skal vises frem. I praksis blir det Snapchats konkurrent til TikTok, og for å stimulere brukerne til å lage innhold vil Snapchat dele ut en million dollar (rundt ni millioner norske kroner) til populære Spotlight-snutter hver dag i resten av 2020.

Snap levner også muligheten åpen for at pengedrysset kan bli forlenget, og presiserer at man må være over 16 år og innhente samtykke fra foresatte der det er påkrevd.

Hvem som helst skal kunne gå viralt

Ifølge Snap skal Spotlight være et sted hvor innholdet står i fokus, uansett hvem som har laget det. Det skal dermed være mulig å «gå viralt» uten å være en influenser eller ha en stor eksisterende tilhengerskare. Ikke alle snutter som blir sendt til Spotlight blir imidlertid tatt med, så du kan ikke sende hva som helst.

Snapchats algoritmer ser på hvor mye tid folk bruker på å se på en enkelt snutt, om den blir favorittlistet og delt. Den tar også hensyn - i negativ retning - til hvorvidt mange hopper over snutten. Både Snapchat-brukere med private kontoer og nye åpne profiler kan poste til Spotlight, og åpne kommentarer til videoene er ikke tillatt.

Én million dollar i potten, hver dag

Den eventuelle inntjeningen fordeles på et antall Spotlight-videoer hver dag, og baseres på hvor mange unike visninger videoen har relativt til andre Spotlight-videoer den aktuelle dagen - og eventuelt flere dager om den fortsetter å være populær.

Om du skulle være så heldig å få en utbetaling fra selskapet, vil de ta kontakt gjennom chatfunksjonen i appen.

Lanseres i Norge

Spotlight-fanen lanseres i 11 land, deriblant Norge. Videoene kan være opptil 60 sekunder lange, og de kan ikke inneha vannmerker, så det er ikke mulig å laste ned videoer fra TikTok og poste dem på Spotlight.

Det siste skiller Snapchat fra Instagram, som nylig lanserte Reels, hvor det ikke er veldig uvanlig at videoer blir dobbeltpostet fra TikTok.