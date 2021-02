Apple patenterer kabel som tåler mer

Variabel tykkelse på plasten skal hindre brekkpunkter.

Apples kabler har ikke alltid hatt det beste ryktet. Nå antyder et nytt patent at Apple kan ha en løsning på problemet med kabler som sprekker.

Finn Jarle Kvalheim 9 Feb 2021 11:06

Den klassiske måten ladekabelen til en iPhone eller en Mac dør på er ved at kabelen sprekker opp akkurat i overgangen til selve pluggen, og det er gjerne i enden inn mot selve produktet, og ikke ut fra laderen det går galt. Nå har de muligens kommet frem til en løsning på problemet i et nytt patent.

Ifølge Appleinsider handler patentet om å lage kabelen med materialer i ulike stivhetsgrader, i stedet for å ha de vanlige strekkavlasterene utenpå kabelen inn mot kontakten.

Ulike tykkelser på dekkmaterialet

– Det er velkjent at bøying av kabelen nær endepunktet kan skape uønsket slitasje på tilkoblingen til ledningen. Derfor er det vanlig å ha en stiv strekkavlaster på enden av kabelen. Det stive materialet gjør kabelen vanskelig å bøye på det punktet og gir belastning på kabelen. Og i tillegg til å gjøre kabelen stivere gjør den også kabelen tykkere der den går mot slutten - i noen tilfeller er det uønsket, forklarer Apple i patentsøknaden.

Fremfor å lage forskjellige tykkelser på kabelen handler det nye patentet om å gjøre kabelen i sin helhet litt tykkere, og å ha ulik fordeling mellom materialene kabelen består av. Dermed kan man ha gradvis mer av et stivere materiale nær endepunktene for kabelen for å strekkavlaste, uten at det blir synlig eller utgjør et hardt punkt som kan skape sitt eget brekksted på slutten.

Kan være nyttig for iPhone og Mac

Patentet settes i sammenheng med ødelagte iPhone-kabler hos flere av nettstedene som skriver om det, men Apple nevner ikke selv Lightning-kabler i sin omtale av hverken løsning eller problem. Gitt at også Mac-ladere har vært sårbare for å sprekke opp i endene over tid er det ikke utenkelig at Apple tenker på denne løsningen som mer generell enn bare for iPhone.

Samtidig er det verdt å få med seg at Apple patenterer ting hele tiden, uten at alt er realistisk eller noe som vil bli tatt i bruk i nær fremtid. For eksempel har selskapet patentert telefoner med huller i skjermen og telefoner med såkalte bajonettfester for objektiver utenpå kameradelen . Ingen av delene har så langt dukket opp i faktiske telefoner.