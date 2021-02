Ny Netflix-konkurrent til Norge

Paramount+ åpner slusene for nordmenn i mars.

ViacomCBS har gjennom Paramount- og Showtime-eierskapet rettighetene til Twin Peaks. Det er ukjent om alle sesongene blir tilgjengelig for strømming gjennom Paramount+. ABC.

Anders Brattensborg Smedsrud 21 Jan 2021 15:11

Den 25. mars får vi nok en strømmetjeneste her i Norge når Paramount+ slippes. Mye av innholdet fra tjenesten har allerede vært tilgjengelig for flere nordmenn gjennom TV-pakkene til Telia og Telenor, men lanseres nå som en mer tradisjonell nettbasert strømmetjeneste på linje med Netflix og HBO Nordic.

Får den nye Halo-serien

Paramount+ er en tjeneste fra amerikanske ViacomCBS, og skal blant annet tilby alt nytt innhold fra Showtime eksklusivt. Det inkluderer blant annet kommende «Halo», serien som finner sted i det velkjente spilluniverset til Microsoft. I pressemeldingen loves vi også en rekke «originale titler» som først avsløres nærmere lansering.

Med originale titler siktes det trolig til eksklusive egenproduksjoner, slik som er tilfelle for «Netflix Originals».

ViacomCBS sitter også på rettigheter fra kjente produksjonsseskaper som Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV og Comedy Central.

Sammen sitter disse selskapene blant annet på rettigheter til velkjente serier som Dexter, Twin Peaks, Yellowstone, Homeland, NCIS og Master of Sex.

Mye er uklart for nordmenn

Selskapet gir lite konkret informasjon om tjenesten for oss her hjemme. Vi har forespurt den norske pressekontakten for ViacomCBS, Morten Steingrimsen, om flere detaljer. Steingrimsen opplyser at selskapet ikke har mer informasjon å dele på nåværende tidspunkt.

Det er dermed uklart både hva tjenesten vil koste, hvilke abonnement som blir tilgjengelig og hvilket innhold som slippes for oss i Norge.

Som kjent skiller strømmetjenester gjerne på hvilket innhold som er tilgjengelig i ulike områder og regioner.

I USA, der tjenesten lanseres 4. mars, er det blant annet dramaserien «First Ladies», miniserien «The Offer», dokuserien «The Real Criminal Minds», «The Harper House» og «Guilty Party» som står på salgsplakaten. Det samme gjør en serie for barn som foregår i Svampebob-universet. Om noen av disse seriene blir tilgjengelige for nordmenn er ikke bekreftet.

Den norske pressekontakten forteller at ViacomCBS vil komme tilbake med mer informasjon nærmere lansering.