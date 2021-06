I disse spillene kan du nå få mye bedre grafikk

AMD har lansert sin nye teknologi for fullt.

Torstein Norum Bugge 23 Juni 2021 07:53

Det er ikke lenge siden AMD viste frem sitt foreløpig kraftigste grafikkort , og nå har de også programvare som skal gjøre grafikkortene deres kraftigere. På sine egne sider melder AMD nå om at syv spill støtter FidelityFX Super Resolution, teknologien som skal matche Nvidias DLSS 2.0 .

Kort og godt betyr begge teknologiene at innholdet tegnes opp av grafikkortet i en lav oppløsning, og deretter oppskaleres på en smart måte som gjør det både enklere å kjøre og penere å se på.

Per nå er dette spillene AMD støtter:

22 Racing Series

Anno 1800

Evil Genius 2

Godfall

Kingshunt

Terminator: Resistance

The Riftbreaker

Mange store spill lovet støtte snart

Eksempler fra AMDs nettside på ytelsesforbedringer. AMD

Listen over er altså bare syv spill lang, og kun et par av spillene er virkelige «blockbustere». Men listen over spill som listes opp under «Coming Soon» på AMDs sider er lengre, og betydelig mer fyldig når det gjelder storspill.

Dette er spill AMD lover vil støtte FidelityFX Super Resolution snart:

Far Cry 6

Resident Evil Village

Forspoken

MYST

Dota 2

Necromunda: Hired Gun

Astergos

Baldur’s Gate

Edge of Eternity

Farming Simulator 22

Swordsman

Vampire the Masquerade: Blood Hunt

Som med Nvidias DLSS-teknologi vil det nok ta tid for også AMDs versjon å modne, så vi kan nok vente oss større forbedringer over tid. Samtidig vil nok også nye spill etterhvert komme med innebygget støtte allerede ved lansering; eksisterende spill må tilpasses i etterkant.

AMDs teknologi er imidlertid interessant også fordi den ikke er begrenset kun til AMDs produkter. Både AMD-grafikkort og Nvidias kort kan benytte FidelityFX. Det er en generell teknologi laget under åpen lisens, og er ikke låst til noe økosystem. Alle kort som støtter Vulkan, DirectX 12 eller DirectX 11 skal kunne bruke den.