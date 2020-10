– Ikke her for å bevise at vi kan produsere en bil

Henrik Fisker om kommende Fisker Ocean, faststoffbatterier og «vaporware».

DAVID MCNEW / AFP

Stein Jarle Olsen 11 Okt 2020 06:00

– Vi har ikke lyst til å ta den samme risikoen som andre andre oppstartsselskaper gjør ved å bygge sin egen fabrikk. Vi er ikke her for å bevise for noen at vi kan lære oss hvordan man produserer en bil, sier Henrik Fisker til Tek.no på telefon fra California.

Han prøver nå å sparke liv i selskapet under eget navn for andre gang. Dansken er nok best kjent for å ha stått bak modellen Fisker Karma, en lekker plugin-hybrid som ble produsert i drøye 2.000 utgaver i 2011 og 2012 før batterileverandøren selskapet brukte gikk konkurs.

Produksjonen stoppet opp, og Fisker Automotive gikk selv konkurs året etter. Senere ble restene av selskapet kjøpt av kinesiske Wanxiang, sammen med designrettighetene til Karma.

Fisker Ocean

Nå forsøker Fisker seg med modellen Fisker Ocean , en elektrisk SUV omtrent på størrelse med Volkswagens ID.4 (Ocean er hakket større). Fisker Inc, som selskapet nå heter, oppgir en rekkevidde på mellom 250 og 300 miles (cirka 400 til 480 kilometer), drøyt 300 hestekrefter i den firehjulsdrevne versjonen og ikke minst: Hengerfeste. Bilen skal ifølge Fisker bli den mest bærekraftige bilen på markedet, med en stor grad av resirkulerte materialer innvendig og mulighet for solcellepaneler på taket.

Innstegsprisen - for en bakhjulsdrevet versjon - er estimert til 37.500 dollar før insentiver, og Fisker sier denne prisen vil kunne konverteres direkte til norske kroner om det ikke dukker opp moms eller andre avgifter på elbiler i Norge før bilen lanseres. Det vil i tilfelle bety rundt 350.000 kroner med dagens kurs, eventuelt pluss frakt og levering.

– Vi er i rute til å gjøre de første utleveringene i fjerde kvartal 2022, så vi er fortsatt et stykke unna, men vi håper at vi kan lansere både i USA og i noen europeiske land på samme tid, sier Fisker.

Han forteller at selskapet nå teller rundt 100 hoder, at de ansetter flere nye hver eneste uke og er i ferd med å flytte inn i nye lokaler på Manhattan Beach i Los Angeles, ikke langt fra Teslas designsenter i Hawthorne. Nylig åpnet de også et programvaresenter i San Francisco.

Fisker Ocean slik den så ut på CES-messen i Las Vegas i januar. Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Vi har allerede produsert en bil

– Det siste tiåret har vi sett en rekke bilprodusenter som lanserer modeller med brask og bram, men aldri klarer å få bilene i produksjon. Hva vil du si til dem som kanskje assosierer Fisker-navnet og -merkevaren med «vaporware»?

– Vel, vi har allerede produsert en bil. Vi lagde Fisker Karma, som ble solgt over hele verden. Jeg tror ikke vi er i samme bås som en del av de andre oppstartsselskapene, som aldri har laget en bil. I tillegg har vi et svært erfarent team - vår engineeringsjef (Martin Welch, tidligere blant annet Aston Martin og McLaren, journ. anm.) har lansert over 10 biler i karrieren, for eksempel. Du vil se det når vi annonserer leverandører og partnere, at de også er veldig erfarne i «automotive»-verdenen, så jeg er ærlig talt ikke så bekymret for at vi er nødt til å bevise noe i den retningen.

Fisker Karma. © M 93 / Wikimedia Commons

Opprinnelig var planen for Fisker kun å tilby Ocean på det de kaller «fleksibel leasing», som i praksis betyr en form for leasing uten bindingstid og med service inkludert - riktignok med en noe stiv startleie/oppstartsavgift på 2.999 dollar (snaut 28.000 kroner). Muligheten for å kjøpe bilen direkte dukket opp etter forespørsler fra kunder.

– Jeg tror mange setter seg opp på en tre- eller fireårig leasingavtale fordi det er den eneste måten de kan få en månedlig kostnad de har råd til. Det er en måte å se det på fra kundens ståsted. Fra en bilprodusents ståsted er det mer interessant for oss å ha en gjentagende inntakt hvor vi eier bilen i en lenger periode. Kanskje vi til og med kan eie bilen helt til slutten av levetiden, og så resirkulere den, som vil være enda mer bærekraftig, sier Fisker.

– For å komme tilbake til kunden: Det vi ønsker å angripe er tanken om at en ung person kan skaffe seg en bil uten å forplikte seg i lang tid, og hvis det skjer en endring i deres økonomiske situasjon eller de flytter, så kan de levere tilbake bilen på hvilket som helst tidspunkt. Mange ønsker også å bytte bil etter to i stedet for tre år, for eksempel. Jeg tror det er en fordel for kunden.

Fisker hevder også at måten de er innrettet på er veldig «lean», og at de kutter ut flere ledd i den typiske verdikjeden for en bil. I tillegg hevder han at reservedeler til Ocean vil være betydelig billigere enn reservedeler til andre biler, og sier de er i dialog med forsikringsselskaper om å gjøre forsikringen for kundene billigere nettopp av denne grunnen.

Fisker Ocean skal få en startpris på rundt 350.000 kroner - gitt at det ikke dukker opp avgifter på elbiler før bilen kommer hit i slutten av 2022. Fisker Inc

Bruker Apple-modellen

Han sier de har den samme tilnærmingen som Apple har med mobilene sine, som produseres av en erfaren partner i Foxconn.

– Vi jobber med svært erfarne kontraktsprodusenter som kommer til å produsere bilen vår. De produserer allerede premium- og luksusbiler av høy kvalitet, så vi tar all usikkerheten og risikoen bort ved å gjøre det på denne måten. Vi starter også med en plattform som allerede har blitt utviklet for at flere ulike produsenter kan dele, selv om vi selvfølgelig også utvikler egne ting på plattformen som passer for vår bil, sier Fisker.

Fisker har tidligere offentliggjort at de har vært i samtaler med Volkswagen om potensielt å bruke MEB-plattformen for Fisker Ocean, og bilen de viste frem på CES-messen i Las Vegas tidligere i år var produsert på nettopp denne plattformen.

Når vi spør om status for denne avtalen, svarer Fisker bestemt at han aldri har sagt at de kommer til å bruke MEB.

– Det som har vært i pressen er at vi har sett på flere ulike plattformer, og en av dem har vært den plattformen. Vi har aldri offisielt sagt at vi jobber med Volkswagen på MEB-plattformen, jeg vil bare understreke det. Vi har en design- og utviklingsprosess hvor vi er plattformuavhengige, så vi har sett på flere ulike tilgjengelige plattformer. Den eneste gruppen som har sagt offisielt at de er villige til å dele plattformen sin er Volkswagen, men vi har jobbet med flere andre grupper som utvikler fremtidige elbilplattformer, og vi kommer til å offentliggjøre hvilken gruppe vi jobber med senere i oktober. Vi har allerede begynt jobben, sier dansken.

En 16-tommer skjerm dominerer midtkonsollen i Fisker Ocean. I tillegg kommer et digitalt instrumentpanel på 9,8 tommer. Fisker Inc

– Blir ikke produsert i Kina

Han er også opptatt av å understreke at bilen ikke kommer til å bli produsert i Kina, tross sammenlikningen med Apples Foxconn-avtale. Fisker Karma ble for ordens skyld produsert hos Valmet Automotive i Finland.

– Vi er i endelige diskusjoner med en kontraktsprodusent. Vi har ikke offentliggjort hvem det er, men det blir ikke i Kina. I fremtiden tror jeg ikke nødvendigvis at bilprodusenter kommer til å produsere sine egne biler. Det kommer til å bli håndtert av selskaper som har massevis av ledig produksjonskapasitet. Det skjer allerede, kanskje uten at vanlige folk vet det, og jeg tror kundene våre vil være mye mer fornøyd med det enn å få en bil som kanskje ikke er produsert så godt fordi vi prøver å lære oss å produsere biler.

Fisker er opptatt av at også elbiler må kunne nyte godt av skalafordeler, og vil at man i større grad skal bruke de samme delene på tvers av merker.

– Vi må komme til det vendepunktet i elektrifiseringen hvor vi virkelig kan komme opp i millioner av biler som deler komponenter. Ingen forbruker bryr seg om du deler rattstamme eller aircondition med en annen produsent. Det skjer allerede i dag, og forbrukerne vet knapt om det. Uheldigvis er vi der i dag at alle elbilprodusenter føler at de må gjøre sine egne greier fordi de tror de kan skaffe seg et forsprang, og det samarbeides veldig lite.

Fisker hadde egentlig planer om å lansere modellen eMotion først, men ombestemte seg. Her eMotion på CES-messen i 2018. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kjent teknologi

Da Henrik Fisker relanserte Fisker-merket, var det først med sportsbilen Fisker eMotion i 2018. Siden valgte de å utsette eMotion og heller satse på Fisker Ocean - ifølge Fisker fordi de anså det som bedre å starte med en bil som ville føre til større omsetning - stikk motsatt av for eksempel Lucid Motors, som har valgt å starte med en teknologisk hyperavansert «drømmebil» kalt Lucid Air .

Også batteripakken vil være kjent teknologi, sier Fisker - hentet fra en av de store batteriprodusentene CATL, SK, LG Chem eller Samsung.

– En av lærdommene vi hentet fra Fisker Automotive var at da vi lanserte Fisker Karma - husk at det var halvannet år før Tesla Model S ble lansert - brukte vi et lite oppstartsselskap på batterier, og de gikk konkurs midt i lanseringen vår. Så vi ønsker definitivt å lansere bilen vår med velprøvd teknologi. Vi har gjort mye batteriforskning i Fisker, vi har vår egen batterilab, men vi kom til den konklusjonen av det ikke er verdt å ta noen teknologirisiko på nåværende tidspunkt.

– Da dere lanserte eMotion var det mye snakk om faststoffbatterier (solid state). Hva er status på det nå?

– Vi gjorde mye utvikling der, men det er rett og slett ikke klart enda. Vi trodde vi kom til å være klare tidligere, men vi oppdaget store vanskeligheter på mange områder med å få denne typen batterier til hvor de trenger å være. Jeg tror du kan se på alle som jobber på denne teknologien rundt om i verden kommer til den konklusjonen at vi minst er fem eller syv år unna å få noe som er nært å være funksjonelt. Og selv det er bare et estimat, for vi trenger at visse oppfinnelser gjøres, og oppfinnelser kan du ikke spå på forhånd. Det kan skje om fem år, det kan skje om ti år, og du kan ikke sitte og vente på det når du har lyst til å lansere en bil i 2022. Vi må gå for et testet batteri, sier Fisker.

Fisker Ocean blir en rundt 4,65 meter lang SUV - med hengerfeste. Bagasjerommet skal være på 566 liter, 1.274 liter med setene felt ned. Fisker Inc

2022 utsolgt

Selskapet har sagt at Ocean vil ha et batteri på rundt 80 kilowattimer, men det ligger an til at bilen vil komme med minst to ulike batteripakker - sannsynligvis en mindre pakke enn 80 kWh. Fisker vil heller ikke gi noe konkret mål eller tall for hengerfestet, men sier han har satt lista høyt for ingeniørene.

– I biler med firehjulstrekk vil vi definitivt ha en tauekapasitet som forhåpentligvis er høyere enn noen av konkurrentene, la oss si det sånn.

Fisker sier de på nåværende tidspunkt har rundt 8.000 reservasjoner på bilen og totalt 36.000 som har vist interesse ved å laste ned selskapets app. Å reservere bilen koster 250 dollar, rundt 2.300 kroner. Tallet i Norge er 611, ifølge Fisker.

– Vi hadde egentlig ikke forventet å ha så mange reservasjoner så tidlig som nå, ettersom vi fortsatt er to til to og et halvt år unna og ikke egentlig har gitt så mye informasjon om bilen. Vi er solgt ut for 2022, så de som reserverer nå må sannsynligvis vente til 2023 før de kan få bilen sin.