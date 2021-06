Nå kommer Cyberpunk 2077 tilbake til PS5 og PS4

Og med på lasset kommer en siste drøss med feilrettinger.

CD Projekt Red

Torstein Norum Bugge 18 Juni 2021 13:04

Det begynner å bli en liten stund siden CD Projekt Red lanserte sitt siste storspill, Cyberpunk 2077. Til tross for enorme forventninger og store ambisjoner hadde spillet en nokså turbulent start, spesielt på konsollene. Ja, Sony fjernet sågar spillet fra både PlayStation 4 og 5 inntil problemene var løst. Og det er akkurat det Engadget nå melder om at de er.

Det vil si, det er ingen garanti for at alle problemer er løst – men nok problemer er løst til at Sony nå slipper spillet tilbake inn i varmen igjen.

Dermed blir Cyberpunk 2077 etter alt å dømme tilgjengelig også på PS4 og PS5 i løpet av de neste dagene (foreløpig dato er satt til 21. juni), sammen med en splitter ny oppdatering til spillet.

Inneholder mange feilrettinger på alle områder

PlayStation 5 skal nå kjøre Cyberpunk 2077 bra. Sony

Patch 1.23 heter oppdateringen, og inneholder en bråte ulike feilrettinger til mange ulike deler av spillet. Dette gjelder blant annet «bugs» knyttet til krasjing, animasjoner, brukergrensesnittet, områdeopptegning, fysikk og spillopplevelsen.

Det er også flere ulike feilrettinger til ulike ekstremt viktige oppdrag og «main story»-relaterte hendelser, som før kunne låse spillet ditt totalt om de oppstod. Eksempler er viktige personer som nektet å snakke med deg, gjenstander som ikke kunne interageres med og lignende.

Hele listen kan du finne her .

Sony har uttalt at spillet kjører veldig godt på PS5, men at det fortsatt er problemer på PS4:

– Brukere vil fortsette å oppleve ytelsesproblemer på PS4-utgaven av spillet, og CD Projekt Red er dedikert til å fortsette å øke stabiliteten på alle platformer over tid, sa en talsmann for selskapet.

Samtidig understreker Sony at de anbefaler alle å spille spillet på PS5 om de kan.