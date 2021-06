Nå kan Honor igjen lage telefoner med Google-apper

Skilsmissen fra Huawei ser ut til å bære frukter.

Honor 50 Pro. Honor

Torstein Norum Bugge 17 Juni 2021 08:21

Det var en brutal utkastelse da Huawei ble svartelistet fra å bruke amerikansk teknologi i telefonene sine i 2019. Dette inkluderte store deler av Android-økosystemet, som telefonene jo bygget på. Siden har forbudet blitt fornyet .

Nå melder The Verge om at Honor, selskapet som tidligere var Huaweis datterselskap, igjen kan produsere telefoner med full tilgang til Androids tjenester og funksjoner.

Dette skjer i kjølvannet av at Huawei i fjor solgte seg helt og holdent ut av Honor, og er således ikke så veldig overraskende gitt at de to selskapene teknisk sett ikke lenger har noe med hverandre å gjøre. Det er likevel ikke til å nekte for at de nok stadig er sterkt assosiert med hverandre, og vil være det i en god stund fremover også.

Kom frem i forbindelse med nylansering

Honor

Nyheten om at Googles tjenester på Android nå ville komme tilbake til Honor skjedde gjennom lanseringen av selskapets nyeste telefoner, Honor 50 og Honor 50 Pro.

Telefonene er så langt kun lansert i Kina, men skal komme til europeiske markeder senere. Prisen er ikke offentliggjort enda.

Ifølge Honor skal alle nye Honor-telefoner gå gjennom Googles sikkerhetsvurdering, og vil derfor fra og med nå kunne utstyres med de såkalte «Google Mobile Services» (GMS). Dette inkluderer alle Google-apper, slik som Gmail, Chrome, Google Calendar og – viktigst – Google Play.

Det sies ingenting om dette vil bety noe for Honors allerede eksisterende telefoner uten disse tjenestene, eller for oppdateringer for eldre telefoner. Uansett vil det gjøre Honor langt mer relevante i vestlige markeder igjen, ettersom mangelen på den vanlige appbutikken har gjort både dem og Huawei mer eller mindre umulige å anbefale utenfor Kina.

Honor 50 og Honor 50 Pro er for øvrig mellomklassemodeller med prosessorer i Snapdragon 700-serien til Qualcomm, og får kamera på 100 megapiksler på baksiden. Begge får skjermer med 120 Hz, og 50 Pro kan etter sigende lades med en hastighet på hele 100W. Honor 50 skal på sin side ha en ladehastighet på 66W.