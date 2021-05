Windows får endelig støtte for AAC-lyd

Bedre lyd for mange bluetooth-hodetelefoner.

Har du brukt Apples AirPods Max med Windows, har du måttet ta til takke med den ganske kjipe SBC-kodeken. Nå får Windows støtte for den bedre AAC-kodeken. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 30 Apr 2021 09:51

Windows 10 får nå støtte for AAC-kodeken for bluetooth-lyd, melder Microsoft i en bloggpost .

Dette er en endring som sannsynligvis vil være fordelaktig for en god del eiere av trådløse hodetelefoner. Windows 10 har frem til nå nemlig bare støttet Aptx av de mer avanserte lydkodekene, i tillegg til den grunnleggende SBC-kodeken.

Stadig flere hodetelefonprodusenter har de siste par årene droppet Aptx-støtte i sine hodetelefoner, delvis takket være at Android-plattformen har fått støtte for AAC i tillegg til Aptx. Det gjelder selv mange svært påkostede hodetelefoner, som JBLs flaggskip Club One og Sonys populære WH-1000XM4 .

Sonys testvinnende WH-1000XM4 støtter ikke Aptx-kodeken, så de må ty til SBC om du bruker dem med Windows. De støtter til gjengjeld den såkalte LDAC-kodeken, som kan by på langt høyere bitrate enn både AAC og Aptx, men den støttes ikke av Windows. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bedre lyd

Apple har hele veien kun støttet AAC i sine produkter. Lydkvalitetsmessig er det på generelt nivå ikke veldig stor forskjell på AAC og Aptx, mens begge deler vanligvis vil være en hørbar oppgradering fra SBC-kodeken. Aptx vil imidlertid ofte ha noe lavere forsinkelse enn AAC, slik at dårlig synkronisering mellom lyd og bilde kan være mer merkbart om det er AAC som brukes.

Forhåpentligvis blir det også mulig å velge hvilken kodek som skal brukes fremover. I Windows 10 i dag finnes det ikke engang noen god måte for å se hvilken bluetooth-kodek som brukes, og man må gjerne ty til tredjepartsprogrammer eller å tyde obskure registeroppføringer for å finne denne ganske grunnleggende informasjonen.

Såkalt «Unified endpoint» betyr at du ikke lenger vil se to ulike lydprofiler for bluetooth-hodetelefonene dine i Windows 10. Microsoft

Mindre forvirrende

En annen endring Microsoft gjør er i det minste å endre på hvordan bluetooth-hodetelefoner vises for sluttbrukeren. I dag er det slik at du ofte kan velge mellom to versjoner av samme produkt om du går inn for å velge hvor lyden fra PC-en skal sendes - en som gjerne heter «Stereo» og en som heter «Hands-Free AG Audio», hvor sistnevnte er profilen som brukes når hodetelefonene skal brukes til samtaler.

Fremover vil det bare være ett valg i menyen, og så vil Windows selv velge hvilken profil som skal brukes.

Foreløpig er oppdateringen (Build 21370) kun tilgjengelig for såkalte Windows Insiders, men den vil bli tilgjengelig for alle i tiden fremover.