Nintendo slipper ny versjon av Game & Watch, med nyere spill

Kjempeslipp i anledning 35-årsdagen.

Slik skal den nye Game & Watch-konsollen se ut. Nintendo

Finn Jarle Kvalheim 4 Sept 2020 14:30

Det lanseres ikke lenger retrokonsoller som i 2018, men nostalgien er ikke død. I år fyller Super Mario 35 år, og for å feire den etter hvert middelaldrende rørleggeren, og hans grønnkledte bror, slipper Nintendo et lite ras av nyheter. Det kanskje mest overraskende er at de puster liv i Game & Watch-serien av små håndholdte-spill ... eh, -konsoller.

I tillegg kommer det en rekke nye spillpakker på Switch, der gamle spill er fjonget opp for 2020.

Trippel Mario i kompakt pakke

Men tilbake til Game & Watch. De gamle spillene var ikke så mye konsoller som en serie enkle småspill på statiske svart-hvitt-LCD-skjermer. Skjermene hadde bare de grafiske elementene den trengte for å vise noen få bevegelser på skjermen, så hvert spill måte ha sin egen Game&Watch-dings.

Den nye Game & Watch-konsollen blir utstyrt med vanlig, moderne farge-LCD-skjerm, og selv om oppløsningen neppe er den høyeste bør det holde helt fint til å spille de tre inkluderte spillene; Super Mario, Super Mario 2 og det originale Super Mario-spillet fra den gamle Game&Watch-serien.

Den lille «spillmaskinen» får en en vanlig d-pad som er formet som et plusstegn, slik du kanskje kjenner fra oldtidens NES-konsoller, i tillegg til de vanlige to knappene som brukes til å hoppe eller spytte flammekuler.

Batteriene er bygget inn, og dingsen lades med USB C. Det skal være futt nok i den til å holde på i opp til åtte timer av gangen, mens lading tar tre og en halv time.

Prisen skal være 49 dollar, eller cirka 500 kroner her i Norge. Hva den presise prisen blir i butikk er ikke annonsert, men salget skal starte den 13. november.

Det er litt tidlig å begynne å tenke på alternative bruksområder for den nye Game & Watchen, men at den har USB C-kontakt og antakeligvis relativt standard emuleringsmaskinvare på innsiden kan love godt for tuklere og kodere som ønsker å bruke den kompakte spillmaskinen også til andre ting eller spill.

Haugevis av oppussede spill for Switch

Nintendo slipper et helt lite ras spill for Switch-konsollen sin:

Super Mario 3D All-Stars

Super Mario All-Stars

Mario Kart Live: Home Circuit

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario Bros 35

De to første titlene er spillsamlere med en rekke ulike Super Mario-titler som er oppusset, og sorteringen er litt slik du kanskje venter; 3D-tittelen samler Super Mario 64, Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy, mens den «uten» 3D inneholder de klassiske NES-titlene men med forbedret grafikk.

3D-versjonene får også høyere oppløsning enn de opprinnelig hadde, lover Nintendo.

Slipper fysisk Mario Kart

Mario Kart Live: Home Circuit skal være noe så snodig som et fysisk Mario Kart-spill som kommer med biler som responderer til handlingene dine i spillet. Gitt beskrivelsen er det kanskje ikke så rart at dette blir en ganske dyr pakke - den 16. oktober slippes den, og prisen blir 100 dollar, eller knapt 1000 kroner.

Super Mario 3D World er en oppdatert utgave av Wii U-spillet som har fått nettspillerdel, men her er det en liten hake for deg som venter utålmodig. Spillet slippes nemlig ikke før i februar 2021.

Sist i listen er Super Mario Bros 35 - som er en battle royale-variant av Mario-spillet, der 35 spillere kjemper om å bli «Marioen» som overlever. Nintendo beskriver at motstandere som kverkes blir sendt til andre spilleres baner - så akkurat hva det betyr for spilldynamikken kan bli spennende å se. Det er tilsynelatende relativt likt konseptene bak spill som Fortnite og PUBG, men med en Nintendo-vri, i tillegg til kjendisrørleggerne, altså.

Mario Bros 35 vil forøvrig kun bli spillbart i en kort periode, fra nå til mars i 2021.