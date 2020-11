Vil stoppe utvikling av ansiktsgjenkjenning

IBM vil ikke at teknologien skal misbrukes til overvåkning.

Illustrasjonsbilde. Apple/skjermdump fra YouTube

Torstein Norum Bugge 9 Juni 2020 14:30

Ansiktsgjenkjenning har blitt stadig vanligere i såvel datamaskiner som mobiltelefoner. Windows Hello har lenge vært å finne i både Razere og Surfacer, og etter at Apple introduserte FaceID med iPhone X har teknologien virkelig tatt av også på mobilfronten. IBM vil imidlertid ikke være med på utviklingen lenger; ifølge The Verge kutter de nå ut all forskning på og utvikling av ansiktsgjenkjenningsteknologi.

Det er IBMs toppsjef Arvind Krishna som melder dette i et brev til en rekke kongressrepresentanter i USA. Årsaken til at selskapet ikke lenger ønsker å utvikle slik teknologi er like enkel som den er komplisert: personvernhensyn.

– IBM er sterkt imot og vil aldri støtte opp om bruk av ansiktsgjenkjenningsteknologi for overvåkningsformål, raseprofilering, menneskerettighetsbrudd eller andre formål som bryter med våre prinsipper, sier Krishna i brevet.

Han oppfordrer samtidig kongressen til å starte en «nasjonal dialog» om hvorvidt ansiktsgjenkjenningsteknologi burde være tilgjengelig for myndigheter og politi.

Har arbeidet med å gjøre ansiktsgjenkjenning mer presist

IBMs bidrag til ansiktsgjenkjenning har de siste årene først og fremst dreid seg om å trene opp datamaskiner med kunstig intelligens ved hjelp av store datasett med bilder av ekte mennesker. Ett av hovedformålene har vært å gjøre datamaskiner bedre på å gjenkjenne ansikter på tvers av demografi og etnisitet, ettersom enkelte studier har vist at programmene er mye bedre på å gjenkjenne mennesker av europeisk opphav enn eksempelvis afrikansk opphav.

Telefoner lar seg lure av masker. Forbes/skjermdump

Dette er også et problem som har forgreninger til alder og mennesker av andre etniske opphav, og risikoen IBM peker på er at maskinene kan gi falske svar og peke – eksempelvis – peke ut feil gjerningsmann i kriminalsaker.

For telefoner med biometrisk ansiktspålogging har det også blitt gjort ulike tester som viser at de kan lures av noe så enkelt som en maske , spesielt i godt lys.

Fra nå av vil IBMs eksisterende teknologi og datasett kun være tilgjengelig for verifiserte og godkjente forskere, og datasettene vil ikke inneholde noen bilder som ikke uansett er offentlig tilgjengelige. De som er en del av datasettene vil dessuten på ethvert tidspunkt kunne melde seg ut og få sine bilder fjernet.