Asus’ brettbare bærbare kommer til Norge

Hvis du lurte: Denne 17,3-tommers ZenBooken blir ikke billig.

Asus

Vegar Jansen

På IFA-messen tidlig i høst viste Asus frem sin helt spesielle bærbare PC ved navn ZenBook 17 Fold OLED – en sjeldent fleksibel datamaskin med en usedvanlig stor skjerm.

På det tidspunktet var det ingen spesielle tegn på at den ville komme hit til Norge, men nå er saken både biff og ertesuppe. Ifølge Asus skal den nemlig kunne forhåndsbestilles fra i disse dager, med tilgjengelighet fra 1. januar 2023.

Men du må belage deg på å grave dypt i lommeboken for et eksemplar, ettersom veiledende pris er satt til hele 42.999 kroner.

En eller to skjermer?

Asus ZenBook 17 Fold OLED kan brukes på en rekke forskjellige måter. Kamera Asus

Å være først ute med det siste og gøyeste i teknologi koster dessverre ofte mer enn det smaker, og dette kan godt være tilfelle her. Men det skal ikke feies under teppet at dette er en ganske spesiell bærbar PC.

ZenBook 17 Fold OLED kan du bruke enten som en 4:3-formats 17,3-tommer med trådløst tastatur ved siden av, eller du kan gå for to 3:2-formats skjermer på 12,5 tommer hver. Disse får i så fall en oppløsning på 1920 x 1280 piksler hver.

I en slik konfigurasjon vil du kunne nyte godt av at hele displayet selvfølgelig er berøringsfølsomt, slik at du kan bruke den ene halvdelen som touchtastatur og den andre som en faktisk skjerm.

Kamera Asus

Ikke er det noe hva som helst som står for det visuelle heller. Dette er OLED-teknologi som er kalibrert og validert etter alle kunstens regler, i hvert fall så lenge det er snakk om Pantone, DCI-P3 og Dolby Vision.

I hvert fall Evo-sertifisert

Kamera Asus

I det 8,7 millimeters tykke metallskallet har Asus passet på å klemme inn blant annet høyttalere, en 12. generasjon Intel Core i7 U-prosessor, Thunderbolt 4, Windows Hello og et batteri på 75 wattimer. I hvert fall er den Intel Evo-sertifisert, noe som betyr at oppfyller visse minstekrav til både ytelse og portabilitet.

Da redaksjonens utsendte radarpar begikk en liten sniktitt på Asus ZenBook 17 Fold OLED i høst, likte de konseptet. Men de var også litt bekymret for kvaliteten. Forhåpentligvis blir det muligheter for en grundigere test av det ferdige produktet en gang på nyåret.

