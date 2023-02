Internett-troll brukte AI for å klone kjendisers stemme

Brukte Emma Watsons stemmeklone til å lese Mein Kampf.

Emma Watson er blant kjendisene som har fått stemmen sin misbrukt på nettet. Kamera Mario Anzuoni, Reuters

Mandag denne uken gikk skaperne bak den populære AI-stemmegeneratoren ElevenLabs ut på Twitter og informerte at de hadde oppdaget utstrakt misbruk av stemmekloningsfunksjonen på deres beta-utgave.

Brukere på forumet 4chan skal nemlig ha klonet flere kjendisers stemmer, og brukt disse til å spy ut rasistisk, homofobisk og transfobisk materiale, melder blant annet Motherboard.

Kort tid etter at klippene sirkulerte på 4chan, skal ElevenLabs ha uttalt at selv om de i praksis vil være i stand til å spore hver enkelt audiogenerert stemme til en bestemt bruker, så utforsker de heller andre måter å bedre sikre teknologien. Blant annet betalingsinformasjon eller en full ID-verifisering for stemmekloning. Eventuelt også manuell godkjenning av hver enkelt stemmekloningsforespørsel.

«Emma Watson» leste Mein Kampf

Stemmeopptakene som ble lagt ut på 4chan skal angivelig fokusere på kjendisstemmer, og materialet de fremstiller skal spenne fra harmløst til voldelig, rasistisk, transfobisk og homofobisk.

Blant kjendisene som fikk stemmene sine klonet er Emma Watson, Joe Rogan og Ben Shapiro.

Mens stemmen som minner om Watson skal ha lest opp et parti fra Adolf Hitlers Mein Kampf, kommer en stemme lik Ben Shapiros med rasistiske bemerkninger rettet mot den amerikanske politikeren Alexandria Ocasio-Cortez.

I et annet klipp blir en person som uttaler at «transrettigheter er menneskerettigheter» kvelt, og i en annen brukes en stemme lik Rick Sanchez fra serien «Rick & Morty» til å si «Jeg kommer til å drepe konen min, Morty. Jeg kommer til å slå den j**** konen min, Morty. Jeg kommer til å slå henne ihjel, Morty.» Sistnevnte kan ha en referanse til at Justin Roiland, som spiller Sanchez, nylig ble siktet for vold i hjemmet.

Blant de ulike opptakene skal det finnes lenker til ElevenLabs’ beta, hvilket indikerer at de stammer derfra.

ElevenLabs tilbyr «talesyntese» og «stemmekloning»

På sin egen nettside skriver ElevenLabs at de tilbyr henholdsvis talesyntese og stemmekloning.

Sistnevnte skapes ved å klone noen stemme fra et rent opptak som har en varighet på mer enn enn ett minutt. De opplyser også at de med en «profesjonell kloning» vil kunne reprodusere en hvilken som helst dialekt.

