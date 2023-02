Microsoft investerer tungt i ChatGPT

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Tilbake i 2019 investerte Microsoft en milliard kroner i selskapet bak ChatGPT, OpenAI. Nå går de inn med det de selv beskriver som en «multimilliard investering».

Det er Microsoft selv som går ut med informasjonen i et eget blogginnlegg.

Nøyaktig hvor mange milliarder kroner det her er snakk om uttaler ikke Microsoft seg om direkte, men tidligere denne måneden kunne Semafor rapportere om at det ble diskutert investeringsbeløper pålydende 10 milliarder dollar, altså nesten 100 milliarder kroner.

Det er tredje gang Microsoft går inn med et investeringsbeløp, etter at de også i 2021 sikret seg en posisjon hos selskapet som opprinnelig ble grunnlagt av Sam Altman og Elon Musk med flere i 2015.

AI-verktøy til flere kjente merkevarer: Bing kan bli Googles utfordrer

Vi har tidligere skrevet om at Microsoft eksperimenterer med implementering av OpenAIs teknologi ChatGPT, med egne produkter som Word, PowerPoint og Outlook. Det kan nå se ut som dette nærmer seg en realitet.

− Microsoft skal innføre OpenAIs modeller på tvers av kunde- og bedriftsprodukter og introdusere nye kategorier av digitale opplevelser bygget på teknologien, skriver Microsoft.

Dette gjelder ikke bare Office-pakken, men involverer også Microsofts skytjeneste Azure.

Ifølge flere medier, blant dem The Guardian, skal også Microsofts søkemotor Bing være blant verktøyene som skal få hjelp fra OpenAIs teknologi.

Flere spekulerer derfor i om dette kan komme til å utfordre den store giganten Google.

Google er «redd» for å lansere egen AI

Chatboten «Tay» ble fjernet kort tid etter lansering fordi den ble uttalt rasistisk i sine svar. Kamera Microsoft

Det er ikke dermed sagt at Google henger etter i utviklingen av kunstig intelligens. Det er heller det motsatte, all den tid mye av teknologien bak OpenAIs verktøy baserer seg på Googles utvikling.

Lambda er Googles egen versjon av ChatGPT, som angivelig er så overbevisende at en av deres ingeniører gikk ut og hevdet den hadde fått bevissthet.

Problemet er ifølge en reportasje hos New York Times at Google selv frykter for omdømmet sitt hvis deres kunstige intelligens blir trent opp med feil materiale, og konsekvensen er at den avgir feilaktige, diskriminerende eller direkte farlige svar. Slik som tilfellet var med Microsofts egen «Tay», da den ble lansert (og stengt ned) i 2016.