Krever at danske betalingskort støtter Apple Pay

Norske BankAxept medgir at de er bakpå.

I Danmark krever nå Nets at banker som bruker Dankort-løsningen skal støtte Apple Pay og Google Pay. Her til lands har BankAxept så langt bare varslet at støtte er på vei. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Norge har flere ting til felles med Danmark, deriblant selskapet Nets - som leverer betalingsløsninger og kortterminaler til butikkene du og jeg handler i.

Vi har også det til felles at ikke alle banker eller kortløsninger støtter Apple Pay og Google Pay.

Det krever nå Nets endring på i Danmark. Finanswatch melder at danskenes svar på BankAxept, Dankort, fremover blir nødt til å støtte mobilbetaling via de to løsningene.

Sliter i motvind

Årsaken skal være at danskenes mest brukte kort har slitt i konkurransen med mobilbetalingsløsningene, og større aktører som MasterCard og Visa. Det koster også butikkene mye i gebyrer å bruke de store internasjonale betalingsløsningene, sammenliknet med de hjemlige alternativene.

Det skal være snakk om over en halv milliard danske kroner i året i økte kostnader for danske butikker dersom Dankortet blir borte til fordel for dyrere internasjonale kort.

Hva med BankAxept?

Her til lands utgjør Nets en del av betalingsjungelen, men vårt alternativ til Visa og MasterCard heter BankAxept og drives av selskapet BankID BankAxept .

Ved siden av disse to aktørene har vi den norske betalingsløsningen Vipps, som i noen år, fra 2018 til 2022, var en del av BankId BankAxept.

Vil støtte, ikke kreve

Jes Rasmussen er sjef for digitale betalingsløsninger i BankAxept. De har ikke planer om å kreve Apple Pay-støtte. Kamera SCJ/BankAxept

BankAxepts sjef for digitale betalinger, Jes Rasmussen, forklarer at de ligger litt bak i løypen mot mobilbetalinger her i Norge, men at de nå jobber med å skaffe støtte for Apple Pay til løsningen.

– Det de har gjort er at de krever at banker som fra før støtter Apple Pay gjør det også med Dankort der de har kombinerte kort som også har Dankort.

Samtidig er det ikke noe krav fra BankAxepts hold at bankene må støtte Apple Pay.

– For BankAxept har det ingen betydning om folk bruker kortet fysisk eller digitalt. Vi følger bare med der hvor kundene og bankene er. Har de bestemt seg for at kortene skal fungere digitalt, så ønsker vi at det skal gjelde for BankAxept og.

Han peker videre på at løsninger som Apple Pay er viktigere som en konkurransefaktor mellom bankene enn for BankAxept. For dem er det viktigste at transaksjonen gjøres gjennom deres løsning, uavhengig av om den skjer på mobil eller med kort.

Google Pay er lenger frem

For Google Pay er historien en litt annen. Der påpeker Rasmussen at nesten alle norske banker støtter Googles tjeneste. Men her kan det bli lenger å vente før BankAxept er en del. Noe av årsaken er at løsningen rent teknisk er annerledes og beskrives som mer kronglete å bruke enn Apples.

– Vi er ikke på Google Pay. Vi er i stor grad drevet av bankenes ønsker og prøver å utvikle tjenestene i takt med etterspørselen i markedet. Men de må også fungere bra for forbrukeren og butikkene. Da blir det Apple Pay først.

Vi har forsøkt å ringe Nets’ danske pressetelefon flere ganger i løpet av dagen, uten at noen har svart.

Oppdatert 16. august 2023, 17:39