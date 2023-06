Nå åpner Instagram for å laste ned «reels»

Brukere kan nå laste ned Instagram Reels-videoer, som de lenge har kunnet med TikTok-videoer. Kamera Adam Mosseri / Instagram

Hannah Alvestad 21. juni 2023, 14:35 Lagre Lagre artikkel

Nå blir det mulig å laste ned videoer fra Instagrams «Reels»-funksjon. Dette melder Instagram-sjef Adam Mosseri i en Instagram-post.

TikTok har allerede hatt denne funksjonen lenge, som blant annet har gjort det mulig for brukere å «kopiere» en TikTok-video på for eksempel Instagram.

Kun i USA - foreløpig

I første omgang er det kun amerikanske brukere som får muligheten til å laste ned Reels fra mobilappen. I tillegg er det kun mulig å laste ned fra åpne profiler, ikke lukkede. Brukere med åpne profiler kan allikevel endre delingsinnstillingene og gjøre det umulig for andre å laste ned videoene deres.

Instagrams annonseringsverktøy er en egen kanal brukere kan få oppdateringer i. Her kan brukere reagere på meldinger sendt, og være de første til å få med seg nyheter. Det er ikke mulig å se annonseringene uten å melde seg inn i kanalen, som naturligvis er gratis.

Saken ble først meldt av Techcrunch.

Instagram-sjef Adam Mosseri annonserte selv nyheten på den nye annonseringskanalen til appen. Kamera Adam Mosseri/Instagram.

Nedlastede Reels blir vannmerket

I annonseringen delte MOsseri et bilde sammen med informasjonen om endringen. Dette bildet viser at Reels-videoene som lastes ned vil få et eget Instagram-vannmerke, med logoen til Instagram og navnet på kontoen som publiserte videoen.

Både TikTok og YouTube gjør det samme på sine videoer, men sistnevnte gjør det kun på de korte videoene, Shorts, som minner om TikTok og Instagram Reels.

Vannmerkingen gjør det mulig for brukere å se hvor videoens opphav er fra, selv om den blir delt på tvers av de forskjellige sosiale mediene. Selv tillater Instagram brukere å dele videoer med andre vannmerker, men algoritmen til Instagram verken fanger opp eller promoterer disse.

