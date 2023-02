Microsoft slutter å selge Windows 10

Tilbyr lisenser ut måneden, så er det slutt.

Fra februar måned vil det ikke lenger være mulig å kjøpe Windows 10 Home og Windows 10 Pro som nedlastinger fra Microsofts egne nettsider.

«31. januar 2023 er siste dag denne Windows 10-nedlastingen tilbys for salg. Windows 10 støttes med sikkerhetsoppdateringer som beskytter PC-en din mot virus, spionprogrammer og annen skadelig programvare til 14. oktober 2025», leser vi på Microsofts nettbutikk.

Samtidig er det altså først høsten 2025 – eller nærmere tre år til – at selskapet pensjonerer det populære operativsystemet for godt. Inntil da er planen å levere minst én oppdatering hvert halvår, samt løpende sikkerhetsfikser.

Derfor er Windows 10 stadig et aktuelt operativsystem for mange, spesielt for folk som bruker litt eldre datautstyr. Saken er nemlig at Microsoft har stengt mulighetene til Windows 11 for mange eldre, men fullt brukbare prosessorer og annen maskinvare som har noen år på baken – visstnok av sikkerhetsmessige årsaker.

For disse datamaskinene har Windows 10 blitt det siste og beste alternativet, selvfølgelig med mindre man har lyst til å driste seg over på Linux eller annet alternativt operativsystem.

Fortsatt tilgjengelig andre steder

Heldigvis er det ingen tegn til at Windows 10 sånn med det første forsvinner fra andre butikker og markeder – der operativsystemet også kan kjøpes til lavere priser enn hos Microsoft selv.

Men det er en påminner om at klokken tikker ubønnhørlig nedover for våre litt eldre datamaskiner som ikke er moderne nok til å kjøre Windows 11.

Nå er det riktignok ikke slik at det er som å slå av en bryter når vi kommer til den 14. oktober 2025, men når ikke Microsoft lenger skal tette eventuelle sikkerhetshull som vil kunne dukke opp, kommer det ikke til å være like trygt å bruke operativsystemet.