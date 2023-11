Dette betyr meldingen fra Facebook og Instagram

En ny «popup», eller meldingsboks, dekker i disse dager Facebook- og Instagram-appen til millioner av nordmenn og europeere. Du slipper ikke inn til «feeden» din før du tar et viktig valg:

Å la deg bli sporet. Eller betale for å slippe.

Men hvorfor vises popup-en nå, og hva tar du egentlig stilling til? Er dette lov?

Her er noen kjappe svar på spørsmål mange av oss lurer på denne uken.

Hvorfor dukker meldingsboksen opp?

I august fastslo det norske datatilsynet at Meta, som eier Facebook og Instagram, brøt personvernreglene.

Etter å ha vunnet i retten forbød de selskapet å spore norske brukere.

I september ba deretter Datatilsynet Det Europeiske Personvernrådet (EDPB) om en avgjørelse for å utvide forbudet til hele EU/EØS. EDPB bestemte nylig at de stilte seg bak forbudet, som nå blir permanent i hele unionen.

Ettersom forbudet truet Metas muligheter til å tjene penger på brukerne sine, lanserte selskapet raskt en løsning:

Et abonnement for å skru av annonser og sporing.

Den har du trolig måttet ta stilling til de siste dagene, i form av en varsling du har sett på mobilen din, eller snart vil se når du åpner Facebook- eller Instagram-appen din.

Hva kan jeg velge?

Du får to valg:

Abonner for å bruke uten annonser

Bruk kostnadsfritt med annonser

Sistnevnte er i praksis å fortsette akkurat som før, hvor du da altså godtar annonser og sporing, også kjent som «persontilpassende annonser».

Alle må ta stilling til dette valget.

Kan jeg takke nei uten å betale?

Vel, du kan slutte å bruke Metas tjenester. Men, da bør du også inn på profilen din for å slette den, og det krever at du må forbi popup-en først.

For de aller fleste er det uansett ikke aktuelt å slutte å bruke Metas tjenester, der mange holder kontakt med venner og familie, organiserer fritidsaktiviteter eller kanskje følger opp barnas idrett.

Hva koster et abonnement?

Det varierer hva det koster å abonnere på Metas tjenester.

Det koster 110 kroner måneden om du kjøper abonnementet via en nettleser.

Det koster 149 kroner måneden om du kjøper abonnementet via app.

Sistnevnte er dyrere fordi Apple skal ha en avgift på alle transaksjoner som går via deres App Store.

Fra 1. mars neste år blir det dyrere å abonnere for deg som har mer enn én Meta-konto. For eksempel en Facebook-konto og en Instagram-konto, to Facebook-kontoer, eller to Instagram-kontoer.

Hver «ekstra» konto du har koster cirka 68 kroner måneden via nettleser, eller cirka 92 kroner måneden via app. Vi skriver cirka fordi det virker som Meta runder av til en sum som totalt sett skal se penere ut om du har flere kontoer.

Dersom du har én Facebook-konto og én Instagram-konto, og betaler via app, blir prisen uansett 249 kroner måneden fra og med 1. mars neste år.

For en familie med flere Facebook- og Instagram-brukere kan dette raskt blir snakk om mye penger hver måned.

Vil de spore meg om jeg ikke betaler?

Ja. Men Meta har alltid sporet deg, så om du ikke vil betale for et abonnement nå vil du ikke merke noen forskjell fra dagens Facebook eller Instagram.

Hva innebærer det å bli sporet?

Gratisløsningen innebærer at Meta sporer aktiviteten din i detalj. Datainnsamlingen gjør selskapet i stand til å blant annet kategorisere deg på hudfarge, kjønn, seksuell orientering, politiske og religiøse meninger og mye mer.

– Brukerne blir profilert ut fra blant annet hvor de befinner seg, hva slags innhold de viser interesse for og hva de legger ut. Personprofilene brukes så for markedsføringsformål – såkalt adferdsbasert markedsføring.

Dette skrev Datatilsynet selv om saken tilbake i september.

Vil jeg se annonser om jeg betaler?

Nei. Du vil helt slutte å se annonser. Du vil imidlertid fortsatt få opp innlegg fra selskaper du følger, eller se sponsede poster fra påvirkere du følger.

Hvorfor koster det så mye?

Prisen er antagelig satt basert på hva hver bruker er verdt. Statista har oversikt over omsetning per bruker på ulike tjenester. Og for Facebook er for eksempel en typisk europeisk bruker nest mest verdt.

I årets andre kvartal var du og jeg verdt 18 dollar, eller cirka 200 kroner per hode i omsetning bare på Facebook.

Vi må anta at Meta har måtte gjøre en avveining om hva som må til for å drive tjenesten – og hvor mye man tror brukere og EU vil være fornøyd med at man krever.

Hva som vi skje med prisen fremover, dersom protestene uteblir, kan man imidlertid bare frykte.

Hvorfor er persondataen vår verdt så mye?

Dataen vår er verdt så mye fordi annonsører vil at annonsene deres helst bare skal sees av de som er mest trolig å trykke på dem også. I stedet for å vise annonsen til én million brukere og håpe å treffe de 1000 som er i målgruppen, betaler man heller penger for tilgang til persondataen som gjør at man kun viser annonsen til de som kan være interesserte i innholdet.

Desto mer persondata som deles, jo mer verdifull og treffsikker blir annonsene.

Hva synes myndighetene om abonnementsløsningen?

Datatilsynet, som blant annet behandler saker om personvern, er kritiske.

– Vi tviler sterkt på at dette er lovlig, skrev seksjonssjef Tobias Judin til Tek tidligere i uken, og utdypet med følgende:

– Personvern er en menneskerettighet etter Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Nå har Meta bestemt at de som vil ha personvern, må betale for det. Det utfordrer menneskerettighetene våre.

Judin påpekte også at Meta ikke hadde behøvd å kutte ut sporing eller annonser for å operere i henhold til kravene som er satt for dem. De måtte bare sporet brukerne sine på en annen måte.

Hva vil skje fremover?

Hvis Meta får lov til å ture på og fortsette, er det en fare for at andre plattformer vil følge etter, uttalte Judin i Datatilsynet.

I et tenkt scenario kan du se for deg spørsmål fra både Google, Snapchat og kanskje til og med datamaskinen du bruker nå om du vil betale for å slippe sporing.

Skal man betale seg fri for sporing fra alle tjenestene man bruker i hverdagen, kan det fort bli veldig, veldig dyrt.