TikTok tester egen AI-chatbot

Hannah Alvestad 26. mai 2023, 09:17

TikTok holder på med testing av en egen AI-chatbot, som skal hete Tako. Chatboten skal kunne foreslå videoer til brukere basert på hva de spør den om. Nyheten ble delt av TikTok selv på Twitter, og av The Verge på torsdag, som har fått se skjermbilder av chatboten.

Det sosiale mediet er ikke det eneste som hopper på AI-trenden; tidligere i år lanserte Snapchat sin AI-chatbot, My AI.

I startfasen

Tako er fremdeles i startfasen, ifølge Tiktok, og de driver for tiden med tester av chatboten. TikTok skriver selv at Tako er drevet av et tredjepartsselskap, og er designet til å gjøre det enklere å oppdage innhold i appen.

De oppgir ikke hvilket selskap som står bak teknologien. I tillegg skriver TikTok at de ikke har noen planer annet enn testene de utfører nå, men de er spent på å høre tilbakemeldinger.

Skjermbilde av TikToks nye AI-chatbot, Tako, delt av Watchful. Kamera Watchful

Ut ifra skjermbilder delt av Watchful Technologies, et selskap som følger med på appendringer for andre store selskaper, kan vi se at Tako lar brukere spørre den om «hva som helst».

Daniel Buchuk i Watchful forteller at dersom han spurte etter en kunstutstilling i Paris, viste Tako relaterte videoer sammen med svaret sitt. Dette gjaldt andre spørsmål og, for eksempel viste chatboten matvideoer da Buchuk spurte om en matoppskrift.

Et begrenset eksperiment

Zachary Kizer, en talsperson for TikTok, har omtalt AI-chatboten som «et begrenset eksperiment», ifølge The Verge. Han fortalte dem også at TikTok alltid utforsker nye teknologier som gir verdi til felleskapet deres.

– I utvalgte markeder tester vi nye måter å styrke søk og utforsk på TikTok, og vi ser frem til å lære fra vårt fellesskap mens vi fortsetter å skape et sikkert sted som underholder, inspirerer kreativitet og driver kultur.

